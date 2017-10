Tras agresión Eduardo Yáñez ofrece disculpas

Los Angeles, 12 Oct.

Después del incidente ocurrido en la alfombra roja, en la que el actor Eduardo Yáñez, golpeó a un reportero de la cadena Univisión en el rostro, esto desató que le llovieran un sinfín de críticas y hasta memes hicieron de la penosa situación.

Es por eso que Yáñez publicó esta mañana a través de su Twitter una disculpa tanto al público como al reportero lesionado Paco Fuentes, expresando que su acción no fue la correcta y añadió que su vida personal no está a la venta.

LA AGRESIÓN

Hace unos meses, Eduardo Yáñez Jr. acusó públicamente a su padre de violento… ¡y tenía razón!.

hace unos días el actor mexicano Eduardo Yáñez protagonizó un terrible incidente en la alfombra roja de la presentación del servicio Pantaya, en Los Ángeles, California.

Ahí, frente a todos y sin pudor, golpeó al reportero del programa El Gordo y la Flaca, Paco Fuentes.

Como se observa en un video que publicó el show de Univisión en su cuenta de Twitter, Paco Fuentes cuestionó al actor sobre sus problemas familiares con su primogénito.

DESPUÉS DE UN TENSO DIÁLOGO, YÁÑEZ LE SOLTÓ UNA CACHETADA, ANTE EL ASOMBRO DE OTROS FAMOSOS COMO EUGENIO DERBEZ.

“Es mierda, lo dicen ustedes…”, acusó el actor..

La mirada de Eugenio Derbez lo dijo todo.

Irónicamente, Yáñez había explicado momentos antes a Televisa, la relación que debe existir entre la prensa y los famosos.

“La prensa hace un trabajo muy diferente al que yo hago… Se ha expandido a comentar más sobre la vida personal de los actores que sobre el trabajo. Pero los actores tenemos que adaptarnos a eso y saber cómo contestar y saber qué es lo que queremos decir y lo que no”.

Univision confirmó que tras el altercado, Paco Fuentes acudió a un hospital para ser valorado y este miércoles presentará una denuncia por agresión contra el actor mexicano.

Recordemos que en julio pasado, su hijo lo acusado de ser un drogadicto, una persona violenta, un mal padre y muchas cosas más.

El actor lamentó que sea su propio hijo quien lo haya exhibido con los medios a pesar de ser muy hermético con su vida personal.

“Desgraciadamente mi hijo los llamó, o sea mi hijo los ha traído a esto y el mismo abrió la puerta, pero en ese caso vayan, búsquenlo a él, hablen con él, pregúntenle a él cuál es su pedo y entonces ya sabrán si le van a creer a él, pues como ustedes quieran”.

No obstante, Eduardo Yáñez confesó que le duele actitud de su primogénito.

Yo estoy muy bien, primero me cayó de shock pero bueno, así es la vida, es obvio que duele, a cualquiera le dolería, siempre me ha parecido ridículo, de poco hombre, el que lo hace, el que habla mal de su propia familia es un estúpido, es un poco hombre y siempre he criticado eso, entonces ahora me tocó a mí sin que yo los llamara (a ustedes los medios), es todo lo que tengo que decir”.

Agencias/debate.