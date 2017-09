Tunden universitarios a Esteban Arce por intolerante

CDMX, 11 Sep;

Como parte de las actividades del segundo Congreso Universitario Coparmex, Esteban Arce fue parte de la conferencia ‘Valores, familia y libertad de expresión’, por la que varios estudiantes universitarios se fueron en su contra.

Los jóvenes de San Luis Potosí le reclamaron que habló de todo, menos de la libertad de expresión, pues el ganador del premio nacional de periodismo se limitó a contar experiencias personales por las que se convirtió en creyente de Dios, y sobre su postura en contra de la “ideología de género”, término utilizado despectivamente a las políticas que favorecen la igualdad de género y la libertad sexual, así como el reconocimiento de la diversidad sexual.

“La ideología de género es negar la naturaleza y los valores fundamentales, cosas que no van con la naturaleza humana. Hay toro y vaca, no hay torete. La ideología de género es en la que no tenemos que creer como una certeza”.

No se dejen guiar por modas. Hay que respetar los valores elementales, la naturaleza humana, no estar jugando al ser al refri, y a jugar a echarse chetos y helado. Cada quien lo quiere hacer, sí, pero no querer concientizar que el tema es distinto a como es la verdadera y única naturaleza humana”, fue parte de lo dicho por Esteban.

Sin embargo, una estudiante que se dijo creyente de Dios refutó lo dicho por Arce, y le recriminó: “Nosotros como creyentes de Dios no estamos en plan de juzgar, no es nuestro papel juzgar, ese papel es de el de arriba. Hay que promover la pluralidad, el respeto y el amor. Homosexuales, transgéneros, como tú quieras llamarte, mereces amor, por ser hijo de Dios”.