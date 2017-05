A sus 71 años, Cher luce espectacular

EE.UU, 22 de mayo

En la entrega de los premios Billboard 2017 , Cher fue una de las figuras homenajeadas, no sólo recibió el premio ICON sino que subió al escenario a cantar dos de sus hits, If I Could Turn Back Time y Believe. La diva de 71 años no pasó inadvertida y con dos llamativos atuendos, inspirados en sus looks de los ´80, dejó a más de uno shockeado.

Cher se mostró decidida a apropiarse de la noche, sin importar el qué dirán [¿cuándo lo hizo?]. Para su canción Believe lució un sexy outfit, lleno de brillos, que parecía mostrar más de lo que en realidad mostraba. Y para If I Could Turn Back Time se puso una malla negra con transparencias y una campara de cuero bien rockera.

En una reciente entrevista con la revista Billboard, la diva aseguró -por si alguien tenía alguna duda- que no le gusta envejecer. “No me gusta volverme vieja.(…) Estoy asombrada de que aún pueda correr por el escenario a mi edad. ¡Creí que iba a estar muerta!”

lanacion.com.ar