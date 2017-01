Actriz ofrece tour de sexo oral a cambio de votaciones

Italia, 31 Ene

Hace unas semanas la actriz italiana de cine para adultos, Paola Saulino, prometió a sus seguidores de redes sociales que si derrotaban en las votaciones al premier Mateo Renzi en torno al referéndum para la reforma constitucional, realizaría un tour de sexo oral a todos los votantes que acreditaran su votación por el ‘NO’.

Ante la victoria, Saulino inició con la controversial gira durante la primera semana de enero y hasta el momento ha recorrido diez ciudades dentro del evento denominado ‘Pompa Tour’.

“Soy una mujer de palabra”, indicó Paola para un canal de la televisión francesa que pagó los derechos por las imágenes, sin embargo, debido a la demanda tendrá que ampliar su gira a 11 fechas más.

En entrevista con el medio europeo, la también modelo confesó que se siente cansada y con estrés por realizar esta práctica a extraños, aunque aclaró que no rompería su promesa.

Sin embargo, explicó que por el dolor de mandíbula tiene que pedirle un tiempo a los participantes para poder descansar y limpiarse.

“Por cada felación yo decido si el joven debe usar condón o no. Si no quiero que use, está bien, es mi decisión”, sentenció de acuerdo con el portal Infobae.

Hasta el momento se han realizado 400 prácticas orales y para organizar el evento, los participantes deben enviar un correo a Paola para concretar la cita.

La joven afirma haber estado en Roma, Florencia, Boloña, Verona, Milán, Torino, Napoli, Bari, Lecce y Palermo.

