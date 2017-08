Acusan al J.J de chocar y darse a la fuga

México, 18 de agosto

El señor José de Jesús Guizar Rodríguez asegura que el cómico Juan José Mendoza, mejor conocido como “J.J”, le dañó su automóvil el pasado 4 de agosto, día en que ambos se involucraron en un accidente vial.

Muy enojado, Guizar Rodríguez contactó con la revista TV Notas para exhibir a J.J a fin de que éste cubra los daños pues asegura que aquel día se dio a la fuga.

“Levanté un acta correspondiente ante el ministerio público derivado del accidente que provocó el comediante J.J. Lo único que puedo decir es que él iba en estado de ebriedad y se impactó en la parte trasera de mi auto cuando estaba detenido en un semáforo sobre Avenida de los Insurgentes. Según él, se había quedado dormido”, declaró.

José de Jesús asegura que se ha puesto en contacto con el abogado del comediante; no obstante, le han dicho que no le van a pagar ya que ese día le dieron dinero para reparar los daños, lo que es mentira.

“El seguro me entregó una nota donde afirma que el costo asciende a más de 15 mil pesos y me dijeron que no lo llevara al taller hasta que ellos den la cara, pero están cerrados y no podemos negociar”, agregó el afectado.

Agregó que el representante legal sí le contesta las llamadas pero se rehusa a pagar y ya hasta le advirtió que si agrede física o verbalmente a su cliente tomará cartas en el asunto.

SDP Noticias