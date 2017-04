DT corre a jugador de Chiapas a “mentadas de ma#$”

México, 28 Abril

La permanencia de Jaguares de Chiapas en el la Primera División del futbol nacional, aún está en duda y es que quedan seis puntos a disputar por lo que la batalla por no descender cada vez está más apretada entre el equipo de La Selva, Monarcas y Veracruz.

Aunado a esta situación, la tarde de este jueves se dio a conocer que el entrenador, Sergio Bueno, corrió a Mateus Goncalves del equipo por negarse a participar en una firma de autógrafos.

“Después de 20 minutos llegó Sergio Bueno a la terapia y cuando me mira, sin ninguna educación me dijo ‘pinche pendejo de mierda, estúpido, tienes que cumplir con tus obligaciones’. Le dije que no estaba en la lista y me respondió que él mandaba y que tenía que cumplir, que estaba separado del equipo ‘agarra tus cositas y vete a la ver..’”, reveló Mateus.

Ante el hecho, el jugador dio a conocer la captura de pantalla de los mensajes en los que se le pidió que no se presentara al estadio ya que tenía prohibida la entrada y en donde le pidieron que su situación la arreglara con el dueño del club en Puebla.

En dichos mensajes, además mostró la carta de los jugadores que tenían que asistir al evento público y en el que no figuraba.

De esta manera, el sudamericano se suma a la lista de los cinco jugadores que también fueron separados del primer equipo el mes pasado como Enrique Esqueda, Wilder Guisao, Edwin Sandez, Diego Ferreira y William Paredes.

Además, el portal ‘Medio Tiempo’ dio a conocer el nulo apoyo que tienen los jugadores ante una lesión.

Y es que se reveló que en varias ocasiones los futbolistas prefieren pagar las medicinas con el dinero de su bolsillo para que su recuperación sea más rápida, en lugar de esperar a que el club se haga cargo del gasto.

Agencias/El Gráfico.