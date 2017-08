Esposa y la amante disputan ser la “primera dama” de Escárcega

Campeche, 8 agosto

(Proceso)

A unas horas de haber sido avalado como presidente municipal de Escárcega, las dos mujeres de Carlos Collí Cuevas incendiaron las redes sociales al llevar a esa arena tanto su rivalidad por el hombre, como su disputa por ser la “primera dama”.

El pleito, que cautivó la atención de los campechanos, generó numerosos comentarios de apoyo a quien, aparentemente, aún es la esposa del nuevo edil, y una oleada de críticas a la que, según se entiende, es su concubina, por su mala ortografía y por su provocación, pero sobre todo por sus comentarios despectivos contra los “cochinos pueblos” de “gente que tiene hambre”.

La tarde del viernes 4 agosto, el Congreso local avaló al priista Collí Cuevas como sustituto de su correligionario Atilano Mosqueda Aguayo, quien el pasado 29 de julio renunció súbitamente –se dice que obligado por el gobernador de Alejandro Moreno Cárdenas— a la alcaldía escarceguense.

La dimisión de Mosqueda Aguayo se dio en un contexto de acusaciones de presunta corrupción y desfalco a las arcas.

Collí Cuevas, exsubsecratario de Gobierno de la presente administración estatal en la zona sur, quien hace unos años, a su paso por el PAN disputó como candidato por ese partido la presidencia municipal de Escárcega, fue impuesto ahora en el cargo, con la justificación que ni el suplente ni otro miembro del Cabildo quiso asumirlo.

Apenas avalado, Brendali Martínez Mendoza, al parecer su concubina, subió una fotografía a las redes en la que aparecen juntos y coronados mediante alguna de esas aplicaciones para crear efectos en las imágenes.

Con la foto, en la que ella aparece en primer plano, Brendali hizo público el siguiente mensaje que así, tal cual lo escribió se expone:

“Soy su reyna eres mi rey porfin mi bebito emoxo se kumplio lo ke tanto anelavas pud maz tu fe que loz chizmes de gente envidioza, solo ablan pero q maz da si son gent ingorant y no tienn otra coza k hacer estoy muy feliz xq podremos realizar nuestr proyectoz que tenemoz en mente, BRENCAR.. Nuestra empreza graciaz miamor por demoztrarm k me amas a mi y anuestra ija Karely, primera dama voy a demoztralez y a. Callarlez la voka a tod eza gentucha que hablo de mi sobretodo ati kerida, ahora dime kien ez la chingona felis por tod lo buen k biene”

A su vez, Fabi Colin Fernández, al parecer la esposa, escribió en su muro:

“En realidad es un Honor para mi, me den el título de ser para ustedes Primera Dama de Escárcega en sus corazones. Mara Sánchez Ramos no tengo palabras para agradecer todas las felicitaciones a mi persona recuerda que una mujer con fe cuando el enemigo se levante contra se arrodilla delante de Dios y el defenderá tu causa. Hoy por hoy me quedo con el cariño de mi adorado Escárcega gracias por darme ese galardón en sus corazones de cada uno de ustedes.. por qué se que mi legitimidad me la da el pueblo día a día, con mis acciones, con mis propuestas y cada día que e vivido aquí an sido maravillosos y así seguirá siendo por qué aquí seguiré envejeciendo con orgullo y honor. Por siempre Fabiola Colin.

Posteriormente, Brendali subió un nuevo mensaje:

“Mija no entiendes quien es la esposa aora eres una ridikula ten dignidad de mujer el vive con migo por q ante los ojos de todos yo soy su esposa y nos casaremos a mi no me anda escondiendo carlos me ama el por q yo soy buena tengo humildad tu eres una hipocrita andas de arrastrada en la política y no savez ni mandar en tu casa ni mucho menos retener a un hombre quieres ser presidenta para darle en la madre a carlos, porque estar ardida dej por mi no superas que ya estas vieja y yo tengo juventud y soy decente no q tu eres una puta como dice carlos cad que vienes a Campeche a tus juntas es para ver a tus keridos ahora resulta que pons foto de perfil kon el xq crees que seras la primera dama pero solo se vurlaran de ti mejor sigue yendo a los cochinos pueblos hcer el ridikula con esa gente que solo por q tienen hambre te hacen caso para resivir tu miseria y a mi a carlos dejanos en paz cuida a tus hijs para que no salg preñada otra. Acuérdate que aunq la mona se vista de seda mona se queda ja ja ja”.

Las reacciones ciudadanas no tardaron:

“Qué asco de persona…”

“Solo puedo decir que usted es un asco de persona, cree que ahora por tener dinero es mejor persona, en su publicación llama a la gente del pueblo ‘muertos de hambre’, no sé que tan bien le haya ido a usted en su vida, dejemos a un lado lo de su matrimonio. Usted no puede llamar a la gente muertos de hambre, cuando muchas personas que ‘se mueren por comida’ salen adelante y son muy buenos profesionistas cuando usted no sabe ni escribir bien, si no le gusta lo que le dije lo entiendo, pero para eso está la libertad de expresión, ignorante”.

“Disculpa, pero mas vergüenza qeda esta señora, qe supuestamente se siente primera dama.. jajaja pobre, como se nota qe luego luego c le subieron los sumos como se nota que nunca a estado el lugar q ahora esta… poes que le aproveche mientras le dure”.

Esas fueron algunas de las críticas que ciudadanos indignados dejaron en el muro de esa “primera dama”, quien a uno de los usuarios le respondió así:

“Chinga tu madr nako jaja tu y lo q la gente dig no m importa mi espozo es pricident y es lo unik que importa aor apezar de sus chzmes y envias soy prima dama aonq lez arda jaja”.

Otros comentarios los atajó: “No me voy a rebajar a contestar”.

Transcurridas más de 24 horas desde que comenzó esta historia, ni Collí, que es el objeto de la discordia, ni el ayuntamiento que ahora preside, habían salido a dar alguna explicación por este escándalo que mantiene expectante a todo Campeche.