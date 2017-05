Ex playmate se hará nueva cirugía ¡en la vagina!

Chloe Khan es una guapa y voluptuosa modelo que a participado en reality shows y ha sido playmate, pero sin duda se ha hecho más famosa por sus múltiples cirugías estéticas, mismas que gusta de presumir en su Instagram.

La joven es poseedora de unos pechos de talla 32HH evidentemente mejorados quirúrgicamente, además de unos prominentes labios y una respingada nariz, también gracias a las cirugías.

A través de un video publicado en su Instagram, Chloe reveló a sus seguidores que pronto viajará a Turquía para someterse a cirugía de dos partes distintas de su cuerpo.

Estoy a punto de ir a Elite Aftercare, en Turquía, así que voy a tomar un vuelo rápido para ir y obtener un trasero brasileño” además explicó cómo es el procedimiento: “Lo que hacen es quitar toda la grasa de tu propio cuerpo que no quieres, como en tu estómago y otras áreas. Luego la ponen dentro de tu trasero para hacerlo más gordo”.

Tanto empeño ha puesto en esta nueva cirugía que ha tenido que subir de peso para conseguir más grasa.

“Debido a que en realidad no soy tan gorda, o no lo era, he estado atascando mi boca con montones de trozos de pizza y bocadillos toda la semana para subir varias libras”, reveló la modelo.