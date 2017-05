Filtran video de Chávez Jr con cuatro mujeres en las Vegas

México, 12 Mayo

La tarde del jueves circuló en las redes sociales un par de videos en los que se ve a Julio César Chávez en aparente estado de ebriedad y pasando tiempo con unas chicas en Las Vegas después de haber perdido la pelea ante Canelo Álvarez en Las Vegas.

Los videos se grabaron la noche del lunes en el MGM Grand y aunque aparentemente Julio César está ‘festejando’ la derrota, su esposa Frida explicó a ESPN que una vez que se pasó de copas, fue objeto de una trampa, en la que le robaron un reloj con valor de 40 mil dólares, le quitaron un cheque millonario y también su celular.

“Nos quedamos porque yo quería ir al concierto de Celine Dion el martes, el lunes bajamos al bar que está en el lobby, y típico que pasa la gente, lo ve con el ojo morado, y (pide) una foto”, dijo Frida, quien conoció a los acompañantes que aparecen con Julio en los videos.

“Pasaron estos (chicos) de Tamaulipas… se tomaron la foto con Julio y quedaron de ir por otros amigos que también querían tomarse fotos. Después llega uno güero de ojos verdes hablando poquito español que dijo que era de Londres y que nos invitaba un trago, yo me tomé una cerveza pero había dejado a Julia (su hija) con una amiga arriba y sabía que no podía dejarla más tiempo”, relató la esposa del boxeador mexicano.

Julio César le pidió a su esposa traer algunas playeras de su equipo para el tipo de Londres que les había asegurado que su pareja se iba a enojar porque se había ido a la pelea. El londinense era fan de Márquez y quería conocer el Romanza, según les dijo a los Chávez.

“Me subí con Julia y Julio se quedó con él (el de Londres) y ya de ahí como hasta las 5 o 6 de la mañana ese mismo lo llevó al cuarto, y yo tenía el cheque (de la pelea) en una mesa (…) y cuando veo que no está el cheque, abro los papeles y no estaba, tampoco estaba el reloj (marca Hublot, de 40 mil dólares)”, continuó con el relato.

Frida comenzó a sondear el destino del reloj, le habló a los fans de Tamaulipas para preguntar por el reloj. Habló a la seguridad del MGM para ver si podían checar en qué momento ya no traía Junior el reloj. Julio le comentó que habían subido mujeres al cuarto donde habían estado.

Sobre el momento del video, uno de ellos se tomó en el bar del lobby, y el segundo fue ya en el cuarto de las personas en donde estaban, donde ya Julio aparece mucho más pasado de copas y le hacen el video que fue publicado este jueves.

“Esas mujeres estaban en el bar, las subieron y lo grabaron, como que él se acordaba pero no me decía porque sabía que me iba a enojar. Ahora que vi (los videos), le dije al de Tamaulipas, porque me mandaron mensajes, les dije que qué era ese video y por qué lo había publicado, me dijo que 10 personas intentaron jaquear su teléfono y que él no lo había publicado”, añadió Frida.

“Julio me dijo, yo sé que no pasó nada, le dije que lo conozco, y que no se ve ni que pueda hablar, le hablé a los muchachos (de Tamaulipas) porque decían que iban a sacar más videos, y ellos me dijeron que no (había más videos). “Julio corrió a las muchachas, ellas subieron después”, indicó.

La esposa de Julio César Chávez Jr. aceptó que si bien nada justifica lo que se publicó en los videos, ella piensa que a Julio le echaron algo en la bebida. “Todo eso lo planearon para seguir fregándolo más”, estableció, para finalizar anunciando que el abogado de Chávez Jr. comenzará una demanda al menos por el tema del reloj, pues el cheque lo recuperaron apenas llegaron a Los Ángeles.

Agencias/ESPN