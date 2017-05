Indignación en la Red por la transmisión de una chica atada y con un cronómetro en cuenta regresiva

Rusia, 30 Mayo

Varios sitios especializados rusos han iniciado un extenso debate sobre la extraña transmisión en vivo que se observó este lunes en Periscope. En ella se mostraba a una chica atada de pies y manos a una silla en un subsuelo y con una tableta que mostraba una cuenta regresiva.

Según algunos medios rusos, la transmisión inició exactamente 10 horas antes de la medianoche del 29 de mayo y era reiniciada cada 15 minutos. Además de la chica, se escuchaba el ruido de la calle y la emisión de una radio local de la ciudad de Moscú. En un momento se escuchan fuertes ruidos de lluvia y viento, algo que confirmarían su ubicación considerando el fuerte vendaval que afectó a la capital rusa.

A partir de la emisión por radio, los locutores se contactaron con la chica, quien a través de movimientos de su cabeza habría confirmado que fue raptada y se encontraba en el sur de la ciudad. El enlace adquirió más dramatismo cuando se apagaron las luces del local y se escucharon ruidos parecidos a los de un envase rompiéndose contra el piso.

Algunos usuarios relacionaron estas las extrañas imágenes con una campaña publicitaria de un nuevo juego electrónico —Get Even— cuyo lanzamiento oficial está planificado para el mes de junio de 2017, pero su versión inicial se encuentra disponible desde el pasado 26 de mayo. En este juego existe una escena similar a la observada durante la transmisión, aunque muchos dudan de su relación con Rusia, pues ha sido desarrollada por un estudio polaco bajo el auspicio de una compañía japonesa.

La transmisión finalizó unos minutos antes de las 00.00 de este martes sin que exista una explicación lógica de su origen y el desenlace que tuvo la chica del subsuelo. Los representantes de la radio capitalina han confirmado que aún intentan esclarecer si se trató de un engaño, una broma o una campaña publicitaria.

Varios usuarios reaccionaron de mala forma ante la posibilidad de que la transmisión esté relacionada con una campaña comercial del videojuego y muchos coincidieron en que esta forma de publicitar el producto era exagerada. Así, uno de los usuarios se preguntaba: “¿Quién hace una campaña de marketing basada en un secuestro?”

Otros sitios han criticado la posible relación de los promotores del juego con el secuestro fingido de la joven. El portal The Question destaca que en nuestros tiempos “la amoralidad ya no sorprende a nadie”, y asegura que la escalada de violencia e ‘imaginación’ de los publicistas y escritores de la actualidad aún no ha llegado al límite de lo admisible.

