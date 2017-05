Jacky Bracamontes pide las “perlas de la Virgen” por trabajar en cierta televisora

México, 3 Mayo

Las televisoras enfrentan crisis económicas y la competencia de plataformas de streaming, por lo que deben de echar mano de hasta el último recurso disponible para tener éxito, y así parece que lo está haciendo Imagen Televisión.

Supimos de buena fuente que Imagen está echando ‘toda la carne al asador’ para convertirse en una seria competencia para Televisa y TV Azteca, y ahora que ya están produciendo series como la de Paquita la del Barrio, también quieren hacer telenovelas con famosos actores.

Los ejecutivos han hablado con figuras como Kuno Becker, Camila Sodi y Jacqueline Bracamontes, quien se mostró muy interesada en la propuesta que le hicieron.

Sin embargo, la actriz dejó muy en claro que si desean que ella esté en sus filas, no va a salirles nada barato, y les contó que por eso no le renovaron su contrato de exclusividad en Televisa, pues no quisieron pagarle lo que vale.

Al parecer, la tapatía está negociando un sueldazo y también solicitó tener maquillista y peinador personales, y que el fashion stylist Aldo Rendón sea su coordinador de imagen.

Habrá que esperar si en Imagen Televisión le cumplen todos sus caprichos, y lo más importante, si después de soltar todo el dinero que les pide, da los resultados que promete.

TVnotas.