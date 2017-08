Jovencito deja la escuela para convertirse en estrella porno

EE.UU, 9 de agosto

Tras un año de abandonar sus estudios, Ángel, el conocido ‘Niño Polla’, originario de Ciudad Real, España, se convirtió en uno de los actores porno mejor pagados de Las Vegas.

Así es, con tan sólo 22 años, el joven filma con las mismas actrices eróticas con las que días antes se masturbaba y obtiene ingresos de entre 500 y 1,500 euros (de 10 mil 500 a 31 mil 500 pesos) por día gracias a un contrato con la productora Brazzers.

“Un día estaba viendo una de las páginas amateur que me gustaban y vi que ofrecían realizar un casting de prueba. Mandé un mail con fotos y me quedé con la boca abierta cuando me llamaron”.

Y, aunque en aquella época aún era un estudiante, 24 horas más tarde ya estaba rodando su primer trío. Según dice, durante las pruebas su miembro superaba los 20 centímetros de erección.

“Estaba temblando, me daba mucha vergüenza quitarme la toalla al principio. Las diez primeras veces me moría de nervios, pero después, una vez metido en la escena, se me pasaba y empezaba a disfrutar”.

A su corta edad hay algunas compañeras de trabajo que se interesan en él, pero Ángel está comprometido con su novia. “Yo grabo una escena y me voy a casa con ella, lo que ocurra después es cosa de los demás”.

