Jugador de la NBA rechaza a estrella porno

EE.UU, 11 de agosto

La famosa exestrella del cine para adultos, Mia Khalifa, le ofreció al director de la NBA 2k, conocido como Ronnie2K, una oportunidad que no sería rechazada por ningún hombre.

La sensual mujer le ofreció Ronnie la oportunidad de jugar con sus grandes atributos con la única condición de que se le subiera la puntuación a su jugador favorito John Wall, pero el creador se negó.

I’ll let you touch my tiddies https://t.co/dLaztUbYbV

Toda la conversación fue vista por los usuarios de Twitter, pues Mia Khalifa no dudó en mostrarle al mundo su amor por Wall y lo que está dispuesto a hacer por él.

“Te dejaré tocar mis pechos (si cambias la puntuación de Wall de 90 a 93). Muchos niños de 14 años en Brasil estarían en desacuerdo contigo (sobre la puntuación). Toma mis pechos y cambia su puntaje”, escribió Mia en Twitter.

A lot of 14 year olds in Brazil would disagree. Take the tiddies and change the rating. https://t.co/9vZhAud9pZ

— Mia Khalifa (@miakhalifa) 8 de agosto de 2017