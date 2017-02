Kate Moss posa desnuda a sus 43 años

EE.UU, 3 Feb

La modelo inglesa Kate Moss, decidió posar a sus 43 años completamente desnuda para la revista ‘W Magazine’, en la que demostró que la edad sólo es un número que no tiene que ver con la belleza y actitud.

En esta sesión fotográfica correspondiente a la edición del mes de febrero, también aparecen estrellas de talla internacional como Jessica Chastain, Taraji P. Henson, Donatella Versace y Jennifer López, sin embargo, Moss fue la única que aceptó mostrarse tal como llegó al mundo.

A pesar de la seguridad que proyecta a través del lente de la cámara, la modelo lanzó un inesperado comentario: “Desde el principio, los fotógrafos lograron que me quitara la ropa, aunque no me gusta mi cuerpo para nada”, comentó Moss en el adelanto de la edición.

Mert Alas y Marcus Piggott, fueron los encargados de plasmar la belleza de estas cinco mujeres para este número que sin duda alguna ya le dio la vuelta al mundo.

De esta manera, la modelo británica encabeza una nueva polémica en su trayectoria profesional y es que a principios del año 2000 se le acusó de hacer apología de la anorexia al señalar que “nada sabía tan bien como estar delgada”.

Cinco años más tarde, perdió contratos millonarios al darse a conocer un video en el que aparecía inhalando cocaína.

El Gráfico