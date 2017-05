La modelo XL Ashley Graham posó completamente desnuda y mostró sin complejos su celulitis

EE.UU, 4 Mayo



La modelo que rompe los estereotipos de la moda, Ashley Graham, se sinceró en una entrevista con V Magazine, en donde posó completamente desnuda y habló de lo orgullosa que está de su cuerpo y su celulitis.

“Creo haber tenido mis primeros signos de celulitis en secundaria. Recuerdo haberle dicho a mi mamá: ‘¿no es asqueroso? es tan feo’. Ella se bajó los pantalones y dijo: ‘Mira, yo también tengo'”, contó Graham, a quien su madre siempre le dijo que no se avergonzara de su cuerpo.

“Ella me miró, no me dijo si era bella o fea. Sólo me dio a entender que no importaba”, detalló la también empresaria, quien recientemente fue considerada por la revista Forbes como una de las personas menores de 30 años con más influencia del mundo, gracias a su desfreno y a estilo.

Graham fue retratada por Mario Sorrenti. En la producción de fotos, exhibió sus curvas con gran sensualidad y sin ningún tipo de complejos.

“Me despierto a veces y me siento la persona más gorda, pero no voy a dejar que eso afecte el resto de mi día. Y pienso: ‘Me gusta este día. Soy audaz, soy bella y brillante’. Para mí eso golpea el interior, el exterior, y me hace sentir inteligente”, confesó a Tracee Ellis Ross, hija Diana Ross, quien fue la encargada de hacerle la entrevista que a El próximo 9 de mayo lanzará “Una nueva modelo: cómo luce verdaderamente la seguridad, la belleza y el poder”, un libro con el que pretender reforzar su mensaje de aceptación que ya predica con sus fotos.

Para la estadounidense si las mujeres continúan predicando con el ejemplo de aceptar sus cuerpos, las más jóvenes comenzarán a restarle importancia a los estereotipos establecidos.

infobae,