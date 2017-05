Le destrozan la oreja a Brenda Zambrano, de Acapulco Shore

México, 9 Mayo

La integrante del reality show Acapulco Shore, Brenda Zambrano fue agredida a primeras horas de este martes por una misteriosa mujer que “se quiso pasar de lista”.

Brenda viajó a Cancún para presentar sus diseños de moda, sin embargo, al salir al table dance Kiss Night Club, por la noche, una mujer le estrelló una copa de cristal en la cara.

“Vean, cómo me dejaron en el antro… vean como me dejaron cuando yo no hice nada… es más no tengo ni a quién celar, ni a quien hacerla de a pedo”, dice la agredida en un video.

Mediante las transmisiones en vivo, Brenda aseguró que los elementos de seguridad no hicieron nada para ayudarla, y le exigieron borrar los videos, dejando en claro que ella no provocó la riña.

Posteriormente, la tamaulipeca reprochó que la gente se burlara de sy agresión. “Qué por borracha, que por pen**** me pasa esto. Hoy puedo ser yo, mañana pueden ser ustedes”, afirmó en el clip.

Brenda también se quejó de que en ningún hospital la querían atender, y que las autoridades necesitaban ver suturas para poder proceder con la demanda.

Momentos antes de la agresión, Brenda había enviado el mensaje: “Jajajajajajajaja nunca había entrado a un table y piden respeto para las putas jajajajaja juro que me muero de risa jajaja.”

Publimetro