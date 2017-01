Lindsay Lohan se vuelve al Islam y borra sus redes

EE.UU, 18 Ene

La actriz estadunidense Lindsay Lohan vuelve a ser noticia, aunque esta vez no por un escándalo como los que supo protagonizar durante su adolescencia. Ahora, los rumores indican que la ex estrella de Disney de 30 años de edad se habría convertido al Islam.

Lohan sorprendió a sus seguidores borrando todos los contenidos de sus redes sociales, tanto Twitter como Instagram, donde solía publicar fotos sugerentes. Ahora, todo hace suponer que prima el recato.

En su perfil de Instagram puede leerse la frase “Alaikum Salam”, “la paz sea contigo”, un tradicional saludo árabe.

La actriz ya habría dado el adelanto de su giro espiritual en mayo de 2015, cuando un medio publicó una foto de ella caminando por las calles de Nueva York con el Corán en la mano.

Soy una persona muy espiritual y estoy abierta a aprender. Estados Unidos ha pintado el Corán de una forma muy distinta a cómo es de verdad. Todos creemos en algo y al final todo nos lleva a un Dios o a un consejero espiritual. Todos tenemos una creencia similar en lo personal”, manifestó en una entrevista al diario británico ‘The Sun’ en aquel entonces.

Recientemente, la estrella de Hollywood habló con un canal turco, y explicó que “en Estados Unidos me crucificaron. Me hicieron ver como si fuera Satanás. Yo era una mala persona por llevar el Corán. Estuve muy feliz en irme y regresar a Londres después de eso porque me sentía insegura en mi propio país. El Islam es algo sobre lo que quiero aprender, es mi voluntad”.

Lohan estuvo este último tiempo aprendiendo ruso, turco, italiano , árabe, y mostró su perfil más humanitario al visitar campos de refugiados en Turquía, país en el que es extremadamente popular y donde estuvo residiendo.

Sobre su visita a los refugiados, la actriz explicó que primero fue “aterrador”, porque “estoy entrando en un mundo del que realmente no sé nada y estoy tratando de aprender… Pero la experiencia más increíble que he tenido fue cuando fui a los campos de refugiados y vi lo que el pueblo turco está haciendo para las personas que no tienen a dónde ir”.

Lindsay ya había hablado sobre su creciente espiritualidad con Oprah Winfrey en el 2014: “Soy una persona muy espiritual y me he vuelto más espiritual a medida que el tiempo ha pasado. Estoy realmente en contacto, ya sea a través de la oración o la meditación… hay tantos poderes más grandes que yo en el mundo. He sido bendecida y afortunada de haber recibido un regalo para compartir con otras personas”, señaló en aquel entonces.

Excélsior.