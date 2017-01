Luis de Alba es detenido por la policía luego de un choque

Jalisco, 31 Ene

En tremendo lio se encuentra el comediante Luis de Alba. Ni su “amigo” El Pirruris podrá ayudarlo. El comediante fue detenido durante la madrugada de hoy martes y remitido a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por causar daños en propiedad ajena, después de que se impactara contra el ingreso de un coto privado.

Aproximadamente a las 03:30 horas de hoy martes, al parecer Luis de Alba conducía un automóvil Nissan Versa, de color blanco, sin embargo perdió el control del vehículo, por lo que se proyectó contra la entrada del fraccionamiento privado de nombre Jardín Real, que se ubica sobre el Boulevard Jardín Real.

INSTANTES DESPUÉS ACUDIERON ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, COMO PRIMEROS RESPONDIENTES, LOS CUALES SOLICITARON APOYO A LOS POLICÍAS ZAPOPANOS PARA REALIZAR LA DETENCIÓN DE QUIEN IBA EN EL ASIENTO DEL CONDUCTOR DEL VERSA, MISMO QUE ERA EL ACTOR ORIGINARIO DE VERACRUZ.

De acuerdo con la información proporcionada por la policía, al parecer se encontraba alcoholizado, no obstante al ser remitido ante el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado ahí se le practicaron los exámenes correspondientes para determinar si estaba o no alcoholizado, cuyo resultado no ha sido revelado.

Por su parte, el área de Comunicación Social de la Fiscalía General informó que el también comediante continúa detenido, pero podría quedar en libertad al tratarse de un delito no grave, incluso en caso de llegar a un acuerdo con los afectados, recuperaría su libertad.

