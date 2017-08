Niña encuentra a su perro por cartel que ella misma dibujó

México, 10 de agosto

En la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc, CdMx, una niña pegó un cártel con el dibujo de su perro y algunas características para encontrar a su mascota “Morgan” por quien ofrecía una recompensa de un chocolate.

A pesar de no contar con una foto del cachorro la niña dibujó en una cartulina blanca a su mascota y escribió los rasgos característicos “Morgan”, café, maltes y cachorro .

“Él es Morgan y es mi mejor amigo y no tiene mucho que está conmigo. Es un bebé te digo. No es mucha la recompensa. Traía una pechera. Por favor no te lo quedes.” se lee en la cartulina.