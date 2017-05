Surge amenaza para “La chica del tiempo”

México, 5 Mayo

La mexicana Yanet García es conocida como la “la chica del clima más guapa”, sin embargo en Argentina hay una mujer que podría competir con ella por el título.

Su nombre Sol Pérez se encarga del dar el pronóstico del tiempo, del canal TyC Sports es dueña de una increíble figura y poco a poco ha ido ganando más popularidad. De hecho, participará en el reality show “Bailando por un sueño” en su país

Sol inició en los medios hace poco más de cuatro años en el programa “Uno contra uno” especializado en básquetbol de TyC Sports. También participó en la primera y tercera generación de Combate, además estudió Derecho en la en la Universidad de Buenos Aires, carrera que hasta el momento no ha concluido.

“A los 16 años, en la plaza me chiflaban con mi mamá al lado y se preguntaban si tenía el trasero operado. Mi mamá se enojaba, ya que lo heredé, además desde los cinco años jugaba voley, después hice gimnasia artística; a los 12 patinaba, fue cuando hice el cambio más drástico porque me crecieron las piernas, dos años después iba al gimnasio periódicamente. Eso sí, a los 19 años, antes de debutar en televisión, me operé los senos”, relató meses atrás la bella conductora.

Hace unos días, Sol llegó al millón de seguidores en Instagram, nada comparado con lo más de cuatro que tiene Yanet García; sin embargo sus estrategias para ganar followers son mucho más atrevidas que las de la mexicana.

“Voy a hacer un sorteo que vale para una cena conmigo, obvio que invito yo. Voy a elegir una mujer y un hombre, voy a tener el placer de conocerlos”, escribió Sol en la red social.

Al igual que Yanet la argentina publica sensuales fotografías en su redes sociales.

Agencias/Publimetro.