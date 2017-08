Tachan de “mala paga” a conductora de TV Azteca

México, 14 de agosto

Tremendo escándalo se ha desatado en redes sociales entorno a Vania Manzano, conductora de Tv Azteca, a quien llaman “mala paga”.

De acuerdo a información pubicada en Facebook, una vendedora de bolsas y ropa le habría entregado varios artículos, “fiados”, y Vania se ha negado a pagarle.

Según Raquel León, la vendedora en cuestión, le mandó varios mensajes de texto a su celular y no los contesta.

“Desde junio de 2015 tiene una deuda conmigo y restan $7200 pesos, ella dice que solo me debe $2800 pesos. Ya me bloqué de WhatsApp y de Facebook, y me dijo que hiciera lo que quisiera…”, señala León en un escrito publicado en la red social Facebook.

Y pone sobre aviso a la gente para que tenga cuidado con Vania Manzano, ya que no sabe pagar.

“No es justo que la gente sea tan cínica y tan mala paga; yo solo quiero dar a conocer la historia para que a nadie más le pase lo mismo con esta mujer. Les dejo su foto y parte de las conversaciones gracias y lindo día”, cita Raquel.