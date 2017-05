“Youtuber” pierde testículo tras recibir patada de fan

Perú, 30 Mayo

Will Zeven un ‘youtuber’ peruano, perdió un testículo tras recibir una patada de parte de una joven a la que retó con el objetivo de atraer seguidores a su canal.

“Beso o patada en los huevos” es el nombre del juego que lo condujo al hospital. Luego de varios días de dolor, los médicos se lo extirparon.

“Feliz de que se lo hayan quitado ya que no aguantaba más el dolor”, escribió.

De acuerdo con sus declaraciones, la chica olvidó comentarle que sabe karate. El resultado fue mantenerlo tres días en cama hasta que se pudo levantar y “estallamiento testicular postraumático”.

Ante las burlas de sus seguidores, el varón se defendió y lanzó una llamado para concientizar sobre este tipo de juegos.

“Lo que me pasó no me da vergüenza, ni tampoco me hace ser menos hombre. Quiero que esto sea un ejemplo para las personas tomen precauciones”.

SDPnoticias.