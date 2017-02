Yuri amenaza con demandar a Lady Gaga

México, 6 Feb

Atacada de la risa, la cantante mexicana dijo que sus abogados están viendo el tema, porque Lady Gaga le copió su vestuario. “Consume lo mexicano”, fue su recomendación

Al parecer la más enojada con el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es mexicana y su nombre es Yuri. La cantante dijo que sus abogados están trabajando en una demanda porque, literal, Lady Gaga le copió su vestuario.

Las redes sociales y los fans de la jarocha no tardaron en alentarla a que tomara medidas al respecto y Yuri no tardó en responder, aunque claro, atacada de la risa y tomándose todo con bastante humor.

Aquí te mostramos el tiut que ella lanzó luego de que un fan le mandara el vestido de Lady Gaga y le dijera “yo que tú la demandaba”. Y luego hasta lanzó otro mensaje en donde explica que ella tiene otro vestuario espectacular, pero ese no se lo copió porque no le alcanzó. Los fans de Lady Gaga no se hicieron esperar y atacaron a la cantante, con todo y que es obvio que sólo respondió con sentido del humor a las comparaciones entre ella y Lady Gaga. Incluso cuando le preguntaron por qué mejor no actuó ella, dijo que no le llegaban al precio.

Agencias. (Vanguardia).