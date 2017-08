Carreterazo deja seis heridos en Playa del Carmen

Playa del Carmen, 3 de agosto

(Por Esto QRoo)

Seis persona resultaron lesionadas, entre ellas varios menores de edad, esto luego de que una trabajadora del hotel Hard Rock atravesó la carretera Federal en tramo de Puerto Aventuras a esta ciudad; el conductor de una camioneta particular termino volcado varios metros adentro del monte, luego de intentar esquivar a la fémina, perdiendo el control del vehículo en el que viajaba con toda su familia.



Los hechos se dieron alrededor de las 09:30 horas de este miércoles, cuando a la altura del poblado de Paamul, una trabajadora del hotel Hard Rock, atravesó la carretera federal Tulum–Playa del Carmen, con dirección de sur a norte, al mismo tiempo que una camioneta familiar se desplazaba.



El conductor de la camioneta Mitsubishi tipo Montero con láminas de circulación PYT-72-81 del estado de Puebla, en la que viajaba una familia de cinco integrantes, entre ellos varios menores de edad volanteó para esquivar a la fémina que atravesaba la vialidad; sin embargo, sí alcanzó a impactarla, al mismo tiempo que perdió el control de su vehículo saliendo del asfalto para terminar volcando varios metros adentro del área verde.



Ante este brutal accidente la trabajadora del centro de hospedaje quedo tendida sobre la carretera considerablemente lastimada, con varias fracturas una de ellas expuesta sobre una extremidad, al mismo tiempo todos los pasajeros que viajaban en el vehículo tuvieron que ser atendidos por paramédicos de varias corporaciones que arribaron al lugar para atenderlos, valorar su estado de salud y finalmente trasladarlos a varios hospitales de la ciudad.



Al lugar arribaron una ambulancia de la Cruz Roja, dos de Costamed y una de Life, mientras que la familia que viajaba en el vehículo fueron llevados a un hospital particular, la mujer arrollada fue trasladada al Hospital General de la Secretaría de Salud (SESA).



Fue necesario que se solicitara el servicio de una grúa particular para sacar del área verde la unidad que quedo a aproximadamente 8 u 9 metros internada en el monte luego del desafortunado suceso.