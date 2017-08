Detienen a presunto asesino de Hermelinda Cachón

Playa del Carmen, 12 de agosto

(Por Esto QRoo)

Tras sigilosa investigación, la Fiscalía General del Estado detuvo al presunto implicado en el asesinato de la reconocida lideresa Hermelinda Cachón Castillo, logrando vincularlo a proceso por el delito de homicidio, de acuerdo a la carpeta administrativa 174/2017, aunque no se ha establecido el móvil del crimen, la hipótesis sigue siendo conflictos en terrenos nacionales.



En ese mismo sentido, el imputado, quien presuntamente es el actor material, bajo las iniciales de V. M. C, el juez de control le decretó dos años de prisión preventiva oficiosa, así como mes y medio de plazo para cierre de investigación.



Luego de cinco meses y medio (24 de febrero de 2017) del artero asesinato de la lideresa conocida popularmente como Linda Cachón, fundadora de la asociación civil “Jacinto Canek”, finalmente la Fiscalía General del Estado informó que gracias al trabajo oportuno de los fiscales de la unidad de delitos contra la vida en Riviera Maya lograron vincular a proceso al sujeto por el delito de homicidio.



Aunque durante la audiencia, la defensa del imputado solicitó al juez la invalidación de un dato de prueba, no obstante, la argumentación de los fiscales en el caso permitió la acreditación de éste en el homicidio y por ende la resolución por parte del juez, para vincularlo a proceso.



Hay que recordar que el viernes 24 de febrero, alrededor de las ocho de la mañana, la lideresa de 66 años de edad abría la puerta principal de su domicilio ubicado en la calle 66 entre las avenidas 30 y 35, colonia Luis Donaldo Colosio, cuando fue sorprendida por el sicario que descargó en seis ocasiones el arma de fuego calibre .380 contra su humanidad, logrando acertar cuatro de ellos entre el pecho y el cuello, para que de inmediato emprender la fuga con su cómplice que lo aguardaba en una motocicleta.



La promotora de la invasión de la colonia Colosio, en abril de 1994, quedó tendida en la entrada de su domicilio ante la impotencia de sus familiares y la sorpresa de los vecinos que escucharon temerosos los disparos, mientras el sujeto con su cómplice se daban a la fuga, que a pesar de implementarse un operativo por las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno no tenían resultados del sexto homicidio perpetrado en este inicio de año.



De modo que la imputación en contra de V.M.C se presentó derivado de los hechos registrados el pasado 24 de febrero, tras las investigaciones de la policía ministerial, por lo cual el juez de control otorgó dos años de prisión preventiva oficiosa, así como mes y medio de plazo para cierre de investigación dentro del proceso.