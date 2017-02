Se ahoga un peón en la laguna de Xul-Ha

Chetumal, 9 Feb

Adrián González. (Diario Q Roo).

Humilde trabajador de un rancho perdió la vida al meterse a bañar ebrio en la laguna que colinda con un balneario denominado “Manantial”, ubicado a la altura del kilómetro 7 de la carretera que va de Xul-Ha a Bacalar. Su cuerpo fue localizado en medio del cuerpo de agua, al menos 12 horas después de que lo vieron con vida por última vez.

De acuerdo con la información recabada, el reporte ingresó al número de emergencias aproximadamente a las 10:30 de la mañana, hora en la cual se informó del hallazgo de un cadáver en el balneario antes señalado, por lo que al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal de Bacalar y personal de la Policía Ministerial.

Martín Alvarado informó a los agentes que el occiso era su sobrino, Ubaldo Promotor A., de 33 años de edad, quien era el encargado de la limpieza y la construcción de palapas en el predio, y que un día antes estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas hasta entrada la noche.

El entrevistado dijo que al estar en estado de ebriedad, su sobrino dijo iría a un rancho colindante denominado “Bonanza” pero que iría caminando por la orilla de la laguna. Explicó que a pesar de que lo exhortó a que no lo hiciera, el ahora occiso siguió caminando, por lo que al notar el peligro que corría su sobrino fue por una lámpara y en ese transcurso no lo volvió a ver, e incluso al no encontrar a nadie en el predio vecino regresó para esperar el retorno de Ubaldo.

Al ver que no llegaba, por la mañana salió de nuevo en su búsqueda y fue cuando observaron que en medio de la laguna flotaba lo que parecía un cuerpo humano, pero como no sabe nadar llamó a otros de sus sobrinos, quien al llegar les confirmó que el cuerpo era de Ubaldo.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio y tras el levantamiento del cadáver lo trasladó a la morgue para la necropsia.