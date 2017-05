Terror en Bahía Petempich, sicarios rafaguean entrada

Cancún, 6 mayo

(Por Esto Q Roo)

Creando pánico, al menos cuatro sicarios portando armas largas arribaron a la entrada de Bahía Petempich para disparar en diversas ocasiones en contra de la fachada, en la cual quedaron al menos 12 impactos.



Tras realizar las detonaciones los delincuentes se fueron a toda velocidad sobre la carretera Puerto Morelos-Cancún a bordo de un vehículo dorado, por lo que se registró un fuerte operativo de seguridad por esta carretera, la autopista de cuota Cancún-Mérida y los dos municipios.



En el área se encontraron al menos 25 casquillos calibre .223 milímetros de arma AR-15, no obstante, hasta la noche de este viernes no se registraron detenidos.



De nueva cuenta, la delincuencia organizada logró afectar a la ciudadanía en general creando un sentimiento de terror, esto, al vaciar sus armas largas AR-15, calibre .223 milímetros en una zona pública frente a decenas de automovilistas y turistas.



De acuerdo a los primeros informes, minutos después de las cuatro de la tarde de este viernes cuatro sicarios a bordo de un vehículo tipo Platina, color dorado, arribaron a la entrada de Bahía Petempich, el cual se ubica sobre la carretera Cancún-Puerto Morelos, kilómetro 27.5, manzana 40, lote 16, Supermanzana 12 del nuevo municipio.



Sin más, descendieron y sacaron armas largas, con las cuales comenzaron a disparar en contra de la fachada del complejo turístico, aún cuando al exterior había trabajadores y turistas que esperaban en vans para ingresar.



Después de escuchar las fuertes ráfagas, los ciudadanos corrieron despavoridos para ponerse a salvo e incluso las personas que estaban en los locales cercanos decidieron tirarse al piso para evitar salir lastimados, hasta esperar un silencio total, el cual los llenó aún más de incertidumbre que los hizo alejarse de ahí lo antes posible.



Los guardias de seguridad del poblado dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que en cuestión de minutos elementos de la Policía Municipal adscritos a Cancún y Puerto Morelos, además de elementos de la Policía Federal, Policía Ministerial del Estado, Ejército Mexicano y Marina Armada de México se trasladaron a la zona.



Una vez en el lugar, las autoridades contabilizaron alrededor de 25 casquillos percutidos, al parecer calibre .223 milímetros, los cuales estaban regados a unos 20 metros de la entrada principal, por lo que procedieron a acordonar la zona.



En las paredes de la fachada encontraron al menos 12 impactos de bala, afortunadamente, sin ningún lesionado.



Aunque la presencia policial era bastante, las autoridades decidieron no cerrar el acceso, motivo por el cual decenas de vehículos pasaban por el lugar y dejaban a la vista la cara de sorpresa de los turistas y trabajadores, quienes curiosos intentaban averiguar qué era lo que pasaba.



Por más de 40 minutos los elementos de seguridad permanecieron custodiando la zona, mientras que otros uniformados montaron filtros en las entradas y salidas de Cancún y Puerto Morelos, tratando de ubicar a los responsables.



Fue casi una hora después que arribaron peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes después de dar fe de los hechos levantaron los indicios para embalarlos y trasladarlos a las instalaciones de la Vicefiscalía de la Zona Norte, para su investigación.



Autoridades que se encontraban en el lugar aseguraron que posiblemente esto se trate de una clara intimidación, tanto a la ciudadanía como a los empresarios, por lo que desde hace algunos meses se ha vuelto fundamental la investigación de estos hechos para dar un golpe al crimen organizado.



Cabe hacer mención que el trabajador de sector turismo, S. H. D, se acercó a los representantes de esta casa editorial para preguntar lo sucedido, pues aseguró que se hizo acreedor a una sanción ya que él y su grupo tuvieron que permitir que los turistas observaran la movilización, pues el tráfico era tal que no pudieron desviar su atención.



Manifestó que desde hace algunos meses les piden que hagan de todo para evitar que los turistas vean de cerca los hechos violentos, pues esto sólo empeoraría la imagen del destino.