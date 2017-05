Torturan y asesinan a una mujer en Cancún

Cancún, 26 de mayo

(Por Esto Q Roo)

Estrangulada, amordazada y amarrada, así apareció el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, la cual fue abandonada en un camino de terracería de la Región 106, en una zona limite con el fraccionamiento Tierra Maya.



El cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de Ley, en donde se espera que pronto sea identificada para conocer el motivo de su ejecución o asesinato.



Como características, la mujer presenta tatuajes con la imagen de la Santa Muerte, el nombre de Bicsael y el nombre de José Luis.



Cabe hacer mención que en esta zona ya fueron encontrados dos cuerpos ejecutados, por lo que las autoridades sospechan que podría tratarse de un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado.

Poco antes de las nueve de la mañana de este jueves, un grupo de alarifes que se dirigían a su trabajo por un camino de terracería que conecta al fraccionamiento Tierra Maya con el Arco Vial, en la Región 106, se percataron de que a la orilla del camino y dentro de la maleza una mujer yacía inmóvil y al parecer con fuertes golpes, por lo que dieron aviso a los vecinos.



Fue así que una mujer de nombre M. L. A, se acercó y al notar la presencia de la joven mujer dio aviso al número de emergencias 911, reporte que fue atendido en primera instancia por elementos de la Policía Municipal.



A su arribo, las autoridades confirmaron que en el lugar yacía una mujer vestida con una blusa color verde y un short color negro, con ropa interior color negro, misma que tenían las manos amarradas atrás de la espalda con un cable de color blanco, la boca amordazada con un leggins (mallon) color tipo militar marca Nonestop.



Asimismo, tenía alrededor de la boca una soga sintética color negro con surco equimotico en los costados de la boca, alrededor del cuello tenía un cable de color blanco con surco equimotico de un centímetro de ancho y los pies amarrados con una tela de color gris.



Notaron que tanto en el pecho y la cara presentaba fuertes golpes, además de que ya no presentaba signos vitales, motivo por el cual acordonaron el área y dieron aviso a las autoridades correspondientes.



Aunque paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar a la mujer, los elementos les negaron el paso y les aseguraron que ya no contaba con signos vitales.



Más tarde, elementos de la Policía Ministerial del Estado y peritos criminalistas de la Fiscalía General acudieron a la zona, en donde después de realizar las investigaciones correspondientes levantaron el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de Ley.



Si bien en el lugar encontraron un bolso, al parecer de la ahora occisa, no se encontraron mayores datos sobre su identidad.



Las autoridades señalaron que como características particulares la mujer presenta una imagen de la santa muerte en pectoral lado derecho, por el lado derecho un nombre de Bicsael y en cada seno las huella de animal, en su costado derecho el nombre de José Luis, en el muslo derecho la figura de un búho y en la espalda región lumbar (parte baja de la espalda) una flor.



De igual forma, aseguraron que por la forma y el lugar en donde fue ubicado el cuerpo, todo a punta a que se trató de un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado, no obstante esperarán a que se identifique para sacar conclusiones.