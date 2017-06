A punto de ser linchado un ladrón en Noh-Bec

Felipe Carrillo Puerto, 2 junio

Alejandro Chan (Diario de QRoo)

Cansados de la intensa ola de robos a humildes familias y la pobre reacción policiaca, habitantes de la comunidad de Noh-Bec tomaron acciones severas y estuvieron a punto de linchar a varios jóvenes identificados como los responsables de los atracos.

La Policía Municipal rescató a tres presuntos delincuentes; sin embargo, el cabecilla del grupo logro huir al internarse entre el monte.



De acuerdo con la alcaldesa, Olga Lidia Vázquez González, a las 10 de la mañana se tuvo conocimiento de un nuevo hurto por parte de los integrantes del grupo autodenominado “Los Chivos”, siendo la parte agraviada una familia de extrema pobreza, situación que causó enojo entre los habitantes del pueblo y más de un centenar de personas se reunió para localizar a los hampones.



Vázquez González destacó que la gente identificó como responsable directo a Adrián R.M., por lo que fue a quien buscaban para que le hicieran justicia, no obstante una menor le informó sobre la molestia de gente y emprendió la huida, y pese a múltiples intentos de su aseguramiento pudo evadir al tumulto al ingresar al tupido monte.



Durante este movimiento que se extendió por varias horas se logró el aseguramiento de tres sujetos cómplices del hampón, identificados como Genaro, Bony y Emilio, este último hermano del prófugo. La tercia de malandros estuvo a punto de ser linchada, no obstante fue rescatada por elementos de la Policía Municipal quienes arribaron al poblado a más de cinco horas de haber iniciado la pesquisa.



La alcaldesa destacó que para seguridad de estos sujetos se exhortó a los policías su traslado a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, ya que de lo contrario la gente estaría tomando medidas severas en su contra.



La autoridad comunal destacó que este movimiento se dio como consecuencia de la nula intervención de la Dirección de Seguridad Pública ante los frecuentes robos a casas-habitación y detonó luego de que las últimas víctimas fueran integrantes de una familia en extrema pobreza.



Explicó que lamentablemente la corporación policiaca no ha sido capaz de implementar estrategias para mitigar los robos y tal pareciera que no tienen el interés, lo que ha obligado al pueblo a tomar acciones que la Policía Municipal no ha hecho.



Durante esta cacería se logró el hallazgo de múltiples objetos que anteriormente habían sido hurtados, desde despensas, productos de aseo personal, ropa, animales de traspatio e incluso fue encontrada una escopeta de caza, artículos que quedaron resguardados como evidencia en espera de la intervención de las autoridades pertinentes.



Finalmente destacó que la gente se mantendrá activa, toda vez que ha confirmado que no descansará hasta asegurar al principal responsable de los múltiples atracos.



Cabe mencionar que la comunidad está en proceso de consolidación de los comités de vigilancia luego de que en fechas recientes se dictó toque de queda a partir de las 23:00 horas hasta las 06:00 horas, como medida de combate a los actos delictivos y la pasividad de atención por parte de la Dirección de Seguridad Pública.