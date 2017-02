Abusivos convenios en la CAPA

Chetumal, 15 Febrero

(Por Esto Q Roo)

Continúan los abusos por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la ciudad, luego de que este martes ciudadanos denunciaran que la paraestatal pretende condicionar los convenios por adeudos, solicitando garantías que triplican el valor de las deudas.

Por un adeudo de 18 mil pesos en un terreno que se encuentra deshabitado desde hace varios años, la CAPA le pidió a la señora Aurora Segura Zapata, propietaria del lugar, que tendría que dejar en garantía los títulos de alguna propiedad para poder llegar a un convenio de pago en parcialidades.

El predio se encuentra en la calle Isla Contoy entre Guadalupe y Chapultepec, en la colonia Barrio Bravo, y tiene más de 20 años que se encuentra desocupado.

Doña Aurora indicó que la persona que vivió por última vez ahí solamente realizó el contrato de agua, sin ser la propietaria del lugar, sin embargo, después de 2 décadas se topó con que tiene un adeudo que para ella es imposible pagar en una sola exhibición.

“Yo no me estoy negando a pagar, solamente quiero que me faciliten los pagos en abonos para que lo pague poco a poco”, refirió doña Aurora, entre lágrimas.

Agregó que tras acudir al Congreso del Estado para solicitar apoyo no hubo tal y solamente le entregaron un documento, el cual fue rechazado por la CAPA, quien le reiteró que “no están para ayudar a nadie”.

Por último, indicó que actualmente el predio antes mencionado no cuenta con el servicio de agua y para poder restablecerlo tiene que pagar la cantidad de 18 mil pesos o en su defecto dejar los títulos de propiedad o alguna otra garantía para que el servicio del vital líquido sea restablecido.

Por su parte, la señora Antonia Sainó indicó que la CAPA se está portando gandalla con los que menos tienen, pues para poder generar un convenio la paraestatal está solicitando que dejen hasta la factura del auto para poder realizar el acuerdo de liquidación.

Indicó que han acudido varias veces para poder hablar con autoridades municipales, estatales y hasta en el mismo Congreso, y se ha topado con la negativa o en su defecto les han dado prácticamente el “avionazo”.

Por último, hizo un llamado a las autoridades para que hagan un exhorto a la CAPA a flexibilizar los trámites y simplificar los servicios, sobre todo para la gente de escasos recursos y de la tercera edad.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, una mujer de la tercera edad corrió el riesgo de perder su patrimonio debido a la “brutal” política de terror que el director de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la CAPA, Carlos Alejandro Ortuño Fresan, así como del director general del organismo, Gerardo Mora Vallejo, han instaurado en contra de los quintanarroenses con la venia del gobernador Carlos Joaquín González, pues sin miramientos ordenaron cancelar convenios establecidos a favor de los ciudadanos.

La insensibilidad del “gobierno del cambio” y el autoritarismo enaltecido de quienes dicen estar al servicio de la sociedad, dirigiendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, tienen al filo del abismo a varias familias chetumaleñas, quienes sufren la nula economía en el sur de Quintana Roo y ahora los golpes bajos y abusos de la dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la CAPA, así como del director general del organismo, Gerardo Mora Vallejo.