Abuxapqui se niega a comparecer ante la Contraloría

Chetumal, 9 enero

Martha Torrero (Diario de QRoo)

El ex presidente municipal, Eduardo Espinosa Abuxapqui, se ha negado a comparecer ante los llamados de la Contraloría Municipal y se niega a dar la cara para hacerse responsable de las irregularidades y el desastre generado durante su administración.

El coordinador de los regidores panistas en el Ayuntamiento capitalino, Gabriel González Soto, dijo que hasta el momento Espinosa Abuxapqui no ha comparecido.



“Hasta donde tengo conocimiento no se ha presentado al llamado de la Contraloría, no ha dado la cara para aclarar las serias irregularidades que se han ido detectando”, sostuvo.



Señaló que los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento capitalino seguirán insistiendo para que se llame a cuentas al ex presidente municipal.



Aclaró que Espinosa Abuxapqui no puede “excusarse” para no comparecer ante la Contraloría.



Indicó que el primer plazo para que comparezcan los ex funcionarios vence el 10 de este mes.



Sin embargo, aclaró que en algunos casos en los que la entrega-recepción se hizo casi en los últimos días, el plazo vencerá este mes.

Dio a conocer que a la fecha han comparecido 18 ex funcionarios de la anterior administración municipal.



Además, indicó que la ciudad estaba destrozada y había una gran deficiencia en la prestación de los servicios públicos.



“Poco a poco se comienza a notar un cambio en Chetumal, hay una gran diferencia, se ha comenzado con la pavimentación de las calles, se ha normalizado la recolecta de basura y se ha reforzado la seguridad”, apuntó.