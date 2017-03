Al descubierto las transas de Patricio de la Peña

Cancún, 8 marzo

Fernando Olvera (Diario Q Roo)

Durante la pasada administración estatal, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez pasó de ser un bisoño servidor público a cabecilla de una bien estructurada red de corrupción que desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), con base en juicios laborales simulados desde las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), operó un sistema masivo de fraudes y

despojos, lo mismo de residencias que de departamentos de lujo, edificios y terrenos propiedad de particulares, los cuales se apropió o vendió a la mitad de su valor, esto sin contar con que dicho esquema -comparado por algunos especialistas como similar al que manejan los cárteles del narcotráfico al más alto nivel – también derivó en el congelamiento y retiro de millonarias sumas de dinero de las cuentas bancarias de numerosos empresarios quintanarroenses que, lamentablemente, cayeron en sus garras.

Los hechos no mienten, y es así como el caso del exclusivo condominio Maioris Tower, ubicado en Puerto Cancún, una de las zonas con mayor plusvalía de la franja turística del Caribe mexicano es hoy por hoy una de las pruebas más fehacientes de hasta dónde fue capaz de llegar el antes citado con la complicidad del entonces subsecretario de la STyPS en la Zona Norte, Enrique de la Cruz Pineda; del ahora ex presidente de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Avila, y del otrora director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima Carvajal, hoy flamante magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), entre muchos otros.

Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que dicho complejo residencial, compuesto por dos torres de 17 pisos que albergan un total de 92 departamentos cuyos precios fluctúan entre los cuatro y los 10 millones de pesos cada uno, dado que cuentan con elevador privado de acceso directo, embarcadero, alberca, áreas verdes, salón de usos múltiples, juegos infantiles, gimnasio, spa y acceso a un campo de golf, llegó a convertirse en una “obsesión” para De la Peña Ruiz de Chávez y sus secuaces, y es así como a espaldas de sus propietarios, fraguaron lo necesario para dar un golpe que, lamentablemente, hasta el día de hoy, permanece impune.

En este sentido, fue el 1 de marzo del año pasado cuando los ejecutivos de la empresa Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V., se percataron de la existencia de un embargo de tipo definitivo inscrito el 18 de diciembre del 2015 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, delegación Cancún, derivado de un supuesto juicio reclamatorio marcado con el número 392/2010, el cual fue ordenado por la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje a instancia de Edilberto Huerta Pool, Aurelio Ríos Castro, Lorenzo López Velazco, Héctor Manuel Manzanilla Hernández y Juan Fernando Pech Negrete, representados todos ellos por el abogado José Ismael Bautista Pérez.

Como es de suponerse, una vez que los inversionistas tuvieron conocimiento de estos hechos, se dieron a la tarea de interponer ante el Juzgado Tercero de Distrito una demanda de amparo indirecto radicada bajo el número 405/2016, teniendo como acto reclamado la falta de llamamiento a juicio, amén de que, con base en un profundo análisis y revisión, pudieron determinar que los antes mencionados nunca han trabajado para ellos.

Al respecto, lo grave del asunto es que estos “esbirros” de De la Peña Ruiz de Chávez, porque no se les puede llamar de otra manera, no sólo se dijeron trabajadores de Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V., sino que llegaron al grado de afirmar que se les contrató como “jefes de grupos”, un puesto que no existe dentro del organigrama de esta empresa, siendo que, como si no bastara con lo anterior, todos aseguraron haber sido despedidos el 5 de mayo del 2010.

Pero ahí no para el asunto, ya que el abogado que supuestamente los representaba, según consta en los partes policiacos correspondientes, fue asesinado en el año 2013, y es así como las firmas de los diversos documentos suscritos por éste son notoriamente distintas, lo que hace suponer que fueron falsificadas, siendo que, además, en la audiencia de Conciliación, Demanda, Excepciones, Defensas, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, supuestamente celebrada el 5 de octubre del 2010, el susodicho no se identificó con documento alguno y simplemente se asentó que tenía su personalidad debidamente “acreditada”.

Aquí vale la pena destacar que si bien el laudo en comento se dictó en el año 2012, lo cierto es que se ejecutó materialmente hasta finales del 2015 sin que intervenga abogado alguno, ya que fueron los propios “demandantes”, bajo la complicidad del entonces titular de la STyPS y del ex presidente de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, los que se adjudicaron cuatro departamentos del desarrollo inmobiliario antes mencionado, con un valor global de más de 350 mil dólares y, de inmediato, los pusieron a la venta de la siguiente manera: El primero, marcado con el número 25-P4-B-N, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio 263702, mediante escritura pública 504 de fecha 20 de abril del año 2016 ante la fe del licenciado Jorge Jaime Cruz Hernández, notario público número 84, fue vendido a Lenny Beatriz Manzanilla Hernández en la cantidad de un millón 800 mil pesos.

El segundo, marcado con el número 80-P4-A-S, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con el folio 263705, mediante escritura pública 489 de fecha 18 de abril del año 2016, ante la fe del licenciado Jorge Jaime Cruz Hernández, notario público número 84, fue vendido a Eduardo Sadot Rodríguez Esparza en la cantidad de un millón 400 mil pesos. El tercero, marcado con el número 92-P16-A-S, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio 263765, mediante escritura pública 439 de fecha 30 de marzo del año 2016, ante la fe del licenciado Jorge Jaime Cruz Hernández, notario público número 84, fue vendido a Eladio Cruz López y a Dominga González Martínez en un millón 400 mil pesos, siendo que en este caso en particular se autorizó recibir el pago a María Elizabeth Rojas Avila. En lo que se refiere al cuarto de estos departamentos, marcado con el número 08-P7-A-N, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio 263716, lo cierto es que los representantes de Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V., no cuentan con la copia de venta, sin embargo, se sabe que fue enajenado a una empresa denominada Riviera Técnica, S.A. de C.V., representada por Hugo Alfredo Galleti.

Como se puede corroborar, la voracidad manifiesta de De la Peña Ruiz de Chávez, al amparo del poder, lo llevó a pisotear la Ley como le vino en gana, y es así como en el caso específico de esta empresa, con la ayuda de sus “incondicionales”, lo mismo armó un juicio laboral a modo con personas que nunca han trabajado para la misma que falsificó firmas, suplantó identidades, ordenó dar por buenas notificaciones que nunca llegaron a las manos de los supuestos demandados e, incluso, utilizó a una persona fallecida para encubrirse y, con esa conducta concertada, obtener un beneficio indebido que, en los hechos, y ahí están las pruebas que lo confirman, le representó una ganancia estimada no en “pesos y centavos” como algunos llegaron a suponer en su momento, sino en varios millones de dólares.

Finalmente, vale la pena destacar que al día de hoy, los ejecutivos de Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V., amén de que continúan esperando que la demanda de amparo que interpusieron ante este descarado “asalto en despoblado” sea resuelta por el juzgado federal correspondiente, se mantienen con la guardia en alto y con la confianza de que, una vez que los tiempos han cambiado en Quintana Roo, por fin se les haga justicia y se les devuelva lo que por derecho les corresponde.