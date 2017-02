Amenazan de muerte a Catalina Portillo Navarro

Chetumal, 1 Feb

Martha Torrero. (Diario Q Roo).

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en la entidad, Catalina Portillo Navarro, informó que hasta el momento no ha presentado denuncia alguna por las amenazas de muerte que ha recibido luego de que desmanteló la red de corrupción que operaba al interior de esa dependencia.

En improvisada conferencia de prensa, recordó que el problema inició a raíz de que se presentaron las denuncias penales en contra de ex funcionarios de las Juntas de Conciliación por la simulación de juicios para despojar a empresarios de cuentas bancarias y bienes inmuebles.

¿Este tipo de amenazas en su contra en que consisten?

– Me dijeron que no metiera la nariz en donde no me corresponde, porque me va a llevar la c… Esas fueron las palabras textuales, fue una de manera personal y ha sido en forma constante.

Incluso mencionó que hace ocho días, cuando se registró el ataque a la Vicefiscalía de la Zona Norte, le informaron que había una camioneta negra sospechosa afuera de sus oficinas.

– No podremos decir si fue cierto o falso.

¿Desde cuando son las amenzas?

– Han sido constantes, desde 15 días después de que tomé posesión del cargo.

¿Quién la ha estado amenazando, en el caso de la que fue de manera personal, de quién se trataba?

– Prefiero reservarme los nombres, son personas que ubico, no todos dan la cara.

¿Pero se atribuye a los juicios simulados, tiene relación con eso?

– Exactamente porque también contribuyen abogados externos que también participaron. Es más hay que recordar que los juicios de Malloris había un abogado de 54 años y en el 2013 aparentemente por un robo en su oficina le cortaron la cabeza con un vidrio. Hay que ponernos a pensar si fue algo casual y si realmente se trató de robo, ya que ellos eran abogados que atendían esos juicios. Hay que sacar las conclusiones.

Secretaria, ¿usted ya ha informado de esta situación? porque vemos que ya tiene escoltas.

– He informado a las autoridades correspondientes y por supuesto al Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, a la vicefiscalía quienes intervendrán cuando ya haya una denuncia de mi parte.

¿Ya presentó denuncia?

– No, hasta el momento no lo he hecho.

La funcionaria descartó que las amenazas vengan de parte de las bandas del crimen organizado.

– Eso lo descarto por completo, puede ser algo político o bien de las personas a las que se les han estado afectando sus intereses, ya que estaban acostumbradas a ganar todos los días en las Juntas de Conciliación.

Como le dimos a conocer en su oportunidad, la funcionaria denunció graves irregularidades al interior de esa dependencia, como juicios simulados que se realizaron en la Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Cancún y Playa del Carmen, durante la pasada administración, los cuales no tuvieron más afán que despojar a empresarios quintanarroenses de millonarias sumas de dinero en efectivo, así como de residencias, departamentos y automóviles de lujo, entre otros bienes.

Recordó que hasta el momento se han interpuesto seis querellas derivadas de esta vergonzosa maraña de corrupción que se descubrió durante el proceso de entrega-recepción de la dependencia, en cartera existen otras 10, entre las que se incluyen, además de los ex titulares de dichas instancias laborales, los ex secretarios de acuerdos, los actuarios, varios abogados litigantes y un buen número de supuestos trabajadores que, por hacerse de dinero fácil, se prestaron a la comisión de estos ilícitos.

En este sentido, indicó que en estos momentos se está trabajando con las víctimas de estos ex servidores públicos, a fin de que presenten sus impugnaciones ante los tribunales federales y así se les pueda resarcir el daño que se les causó y, más importante aún, puedan recuperar las propiedades que les fueron arrebatadas de manera por demás ilegal.