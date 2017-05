Ante falta de apoyo de la Cojudeq, salen a las calles a botear

Chetumal, 26 de mayo

José Ramos (Por Esto QRoo)

Ante el nulo apoyo por parte de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), a cargo de Antonio López Pinzón, integrantes del equipo Pioneros de baloncesto sobre silla de ruedas se vieron en la necesidad de salir a las calles a pedir el apoyo de la ciudadanía, de cara a la próxima Paralimpiada Nacional 2017.



Arriesgando su integridad física en una de las zonas más transitadas de la capital del estado, los atletas de deporte adaptado se reunieron en los semáforos ubicados en los cruces de las avenidas Insurgentes con Benito Juárez para pedir apoyo económico a los ciudadanos que transitaban por el lugar.



Los atletas indicaron que han solicitado apoyo desde el mes de enero de cara a la competencia nacional donde representarán al estado; sin embargo, no han recibido el respaldo de la Cojudeq.



Son al menos 12 sillas de ruedas nuevas las que se ocupan de cara a la competencia o en el menor de los casos 12 juegos de llantas especiales para la disciplina, para poder reacondicionar las sillas con las que actualmente cuenta el equipo, las cuales en mayoría se encuentran en pésimas condiciones generales y con múltiples reparaciones.



Con pancartas como “¿Dónde está el cambio?” fue como se presentaron integrantes del club Pioneros este jueves a la altura de las instalaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos, donde recibieron algunos pesos de los ciudadanos que se unían a la causa.



Recordaron que incluso se acercaron en las audiencias públicas del mes de abril al gobernador Carlos Joaquín González para explicarle la necesidad del equipo y quien incluso les prometió que gestionaría el apoyo.



Tras entrevistarse con el gobernador, se les prometió respaldarlos; sin embargo, hasta este jueves no hay respuesta a las solicitudes del club, el cual se encuentra entrenando con sillas rotas, soldadas y con excesivo desgaste ante las negativas de la Cojudeq.



En se sentido, los atletas se han visto en la necesidad de salir a las calles a pedir el recurso para poder cubrir los gastos de la rehabilitación de sus sillas de ruedas ante la negativa de la Cojudeq.



Antonio López Pinzón ha minimizado tanto las necesidades de los atletas con discapacidades en el estado, al grado de no destinar ni un solo recurso para el equipo de baloncesto sobre sillas de ruedas que se encuentra preparándose para la prueba nacional.



Lo anterior quedó evidenciado a principios de mes, cuando el equipo de basquetbol de discapacitados viajó al municipio José María Morelos a participar en un juego de preparación, sin contar con vehículo oficial para discapacitados, sin el apoyo para combustible ni alimentos y con las de sillas parchadas, rotas y en pésimo estado general.



Cabe recordar que desde el pasado 26 de octubre del 2016, en oficio dirigido al gobernador del estado con copia dirigida a la Oficialía Mayor, se solicitó el apoyo de un vehículo para transporte de los atletas de baloncesto sobre sillas de ruedas por medio de un contrato de comodato.

Y es que la pasada administración otorgó un vehículo para el transporte de los atletas de la disciplina antes señalada por medio del contrato número 46/02/OM-DRM/14, mismo que al concluir el convenio fue devuelto.



No obstante, a la fecha el grupo de atletas solamente ha recibido puras largas por parte del gobernador Carlos Joaquín, así como del oficial mayor Manuel Alamilla, y del mismo Antonio López Pinzón, presidente de la Cojudeq.



Misma negativa se dio con la solicitud para reemplazar las sillas de ruedas deportivas y con el apoyo de un espacio adecuado para poder entrenar y realizar la preparación para el evento de paralimpiada.



La petición a la Cojudeq para el apoyo en el reemplazo de las sillas de ruedas fue realizada desde el pasado 5 de enero por parte de los integrantes del equipo Pioneros de basquetbol sobre sillas de ruedas, pero hasta este miércoles no han recibido respuesta por parte de ningún directivo de la Cojudeq.



Lo anterior a pesar de que estos atletas se encuentran preparándose para las Paralimpiada Nacionales 2017, a realizarse en Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y Quintana Roo el próximo mes de junio.