Bajo la lupa

Cancún, 8 Junio

R. Moguel/S. Reyes/ V. Próspero. (Q Roo Hoy).

Alrededor de 45 personas, entre familiares, amigos, notarios públicos, empresarios y ex funcionarios estatales, son investigadas por las autoridades federales y estatales por estar vinculadas al ex gobernador Roberto Borge Angulo en el desfalco a Quintana Roo por alrededor de 25 mil millones de pesos.

Nombres como Fidel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Gustavo Efraín Chan Caamal, juez Primero Civil de Playa del Carmen; Carlos Lima Carbajal, ex director del Registro Público de la Propiedad; y María Elena Anaya Reyes, ex actuaria, también se ligan a una red que implementó Borge Ángulo durante su administración para despojar a personas de su patrimonio, situación que se hizo evidente en el desahucio de 44 hoteles y 19 predios en Tulum y departamentos en Cancún.

Estas personas legitimizaban los despojos, mismos que se originaban en la notaría pública 33 de Mérida, Yucatán, que dirige Hernán Zetina Albertos.

CÓMPLICES

Además, de los antes mencionados, también figuran en una posible lista de prestanombres se encuentra Martín Cobos Villalobos, ex titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), quien durante su administración este organismo fue embargado por una deuda millonaria de 72 millones 600 mil pesos con proveedores, créditos a corto plazo y falta de apoyo a deportistas.

Otros implicados en el desvío de recursos son Fernando Escamilla Carrillo, ex secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra); Ariel Federico Meeser, subsecretario de Sintra; y Andrés Canul, ex subsecretario de la misma dependencia, debido al gasto excesivo que se hizo en la construcción del Auditorio del Bienestar, el cual a más de un año de su conclusión aún no se utiliza, debido a las fallas estructurales que tiene.

Aunado a estos, se suman Eliezer Villanueva que se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Finanzas, y quien al parecer no registraba todo el recurso entrante; Juan González Angulo y Raúl González Angulo, como presuntos prestanombres del ex gobernador y tíos del también ex mandatario Félix González Canto.

CON LA CUCHARA GRANDE

En las investigaciones se mencionan a personas como Edgar Manuel Méndez Montoya, Juan González Ángulo y Noemí Rodríguez Luna, quienes constituyeron la sociedad Islas Cabañas que construyó el hotel denominado “The Westin Cozumel” en un predio que fue vendido a un precio muy por debajo de su costo real.

Otros a los que también se les podría involucrar en este asunto son Raúl Omar González Ángulo, Luis Alberto Sierra Sauri (hijo de la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho), Roberto Marroquin Sámano y Germán Gardusa Linares, quienes forman parte del Consejo de Administración de Isla Cabañas.

Dentro de las carpetas de investigación que se maneja también figuran Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del IPAE; y Soraya Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del IPAE, quienes se menciona que fueron las que buscaban los predios estatales para desincorporarse y ser vendidos.

Se incluye a Lourdes Nieto Pinelo, ex secretaria del papá de Borge Angulo; y Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia, por ser accionistas de la naviera Caribe, pese a que las investigaciones del SAT detectaron que no tienen suficientes recursos para adquirir embarcaciones cuyo costo es de cinco millones de dólares cada uno.

La madre del ex gobernador, María Rosa Yolanda Ángulo Castilla, también figura en la lista de personas presuntamente involucradas con la compra de terreno del Gobierno del Estado a precios muy por debajo de su costo real.