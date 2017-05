“Calumnias desde el anonimato”, se queja funcionario del ISSSTE

Chetumal, 4 de mayo

Tras la publicación de un video en la fanpage de Facebook de reciente creación “Traidores a Quintana Roo” en el que se le señala como operador del polémico portal de noticias en internet Sol Quintana Roo, el jefe del departamento de Sistemas del ISSSTE, Jorge Armando del Valle Meneses, respondió en su cuenta personal de esa red social rechazando las acusaciones y deslindándose del medio de comunicación.

En el video anónimo, que se publicó este miércoles y que hasta el momento lleva 43 mil 290 reproducciones y se ha compartido mil 434 veces, se apunta a la delegada estatal del Issste, Cora Amalia Castilla Madrid, como la responsable de financiar y manejar la línea informativa del portal a través de su subalterno Del Valle Meneses para “golpear” al actual gobierno.

Sin embargo, tales señalamientos fueron refutados por el funcionario del Issste de manera tajante, quien expuso al público lo siguiente:

CALUMNIAS DESDE EL ANONIMATO POR FANPAGE TRAIDORES A QUINTANA ROO

¿QUÉ OSCUROS INTERESES ESTÁN DETRÁS DE ESTE TIPO DE LAMENTABLES PUBLICACIONES?

Ante la publicación en la Fan Page de Facebook denominada “Traidores a Quintana Roo”, en la que se publica un video anónimo en el que se me relaciona con la página Sol Quintana Roo, externo categóricamente que no tengo ninguna relación con ese portal de noticias, al cual únicamente presté mis servicios como informático en el año 2010, para registrar el dominio, por lo que es TOTALMENTE FALSO que participo en ese medio digital para atacar al Gobierno del Estado.

Deslindo por igual a la Delegada del ISSSTE, Cora Amalia Castilla Madrid, de las calumnias que se le formulan en ese lamentable video anónimo, ya que yo ingresé a laborar en la Delegación del ISSSTE en noviembre del 2014, cuando lógicamente la Lic. Cora Amalia no era la Delegada del Instituto en el estado, por lo que me parecen DELIBERADAMENTE MAL INTENCIONADOS los señalamientos con lo que se trata de relacionar a la Lic. Cora Amalia con el portal Sol Quintana Roo.

Reitero que como profesional en Informática, me he dedicado a desarrollar sitios web, y en el año 2010 fui contratado por el Sr. Pedro Daniel Rodríguez Hernández para aperturar la web Sol Quintana Roo, motivo por el que registré ese dominio como lo hice con muchos otros que igual tenía y tengo a mi nombre, como parte del servicio que en su momento he brindado a diversos clientes.

Por lo tanto, por igual ME DESLINDO CATEGÓRICAMENTE de la actividad y de los contenidos de Sol Quintana Roo, ya que no me desempeño ni participo en ese medio bajo ninguna modalidad, siendo que EN FORMA COBARDE Y ANÓNIMA se me está tratando de calumniar, por turbios intereses que desconozco.

Elevo de esta mi forma mi absoluta inconformidad con la Fan Page denominada “Traidores a Quintana Roo”, por producir y difundir este tipo de reprobables materiales anónimos, por lo que les pido se le otorgue una amplia difusión y reproducción a este mensaje aclaratorio.

Jorge Armando del Valle Meneses.

Chetumal, Q. Roo, 4 de mayo de 2017.

