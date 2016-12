Campesinos causan destrozos en José María Morelos

José María Morelos, 27 de diciembre

Por Esto QRoo

Campesinos enardecidos por la falta de respuesta de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) del Gobierno del Estado, a una petición que vienen haciendo desde la semana pasada para que no se les excluya del pago de los apoyos de siniestro, causaron a destrozos en puertas y algunas ventanas de las oficinas ubicadas en la parte alta de la presidencia municipal.



La carencia de sensibilidad social del gobierno de Carlos Joaquín González se vio reflejada en la falta de respuesta a los campesinos de 28 ejidos que no fueron incluidos por la aseguradora Agroasemex en el pago de indemnización por sequía, y con el ninguneo del titular de la Sedaru, Pedro Pérez Díaz, por cierto exalcalde del municipio, quien engañó a los afectados prometiéndoles una respuesta para la semana pasada que nunca llegó, y este lunes prefirió no dar la cara a los enojados ejidatarios y ni siquiera su teléfono contestó.



La soberbia de los emisarios del Gobierno del Estado, Antonio Rico Lomelí, subsecretario de Agricultura de la Sedaru; Joel Espinosa Moreno, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno; y Marco Tulio Herrera, director de siniestros de la Sedaru; los dos primeros cuadros militantes del PAN, también colmó la paciencia de unos 500 campesinos que esperaban la respuesta que darían a su comisión de representantes ejidales, pero sólo atinaron a querer imponerles un acuerdo mezquino y luego decir que no tenían capacidad para comprometerse a las demandas de los afectados.



Los campesinos exigen que se paguen 3 mil 100 pesos a los afectados de todos los ejidos, como el año pasado; pero el “gobierno del cambio” sólo ofreció pagarles mil pesos por cada uno, lo cual rechazaron.



Poco antes de las siete de la noche, los campesinos, cansados de esperar una respuesta de la comisión que envió el Gobierno del Estado al municipio, la cual se encontraba reunida con unos 28 comisariados ejidales en el despacho de la presidencia municipal desde las antes de las cinco de la tarde, empezaron a lanzar todo tipo de objetos contra las puertas de acceso a las oficinas de la sala de regidores, de la Tesorería, del área de Ingresos de Hacienda municipal y de la oficina de la síndico Soledad Flota Medina.



A esa hora, cuando estaban esperando a que terminaran de redactar el documento del acuerdo al que había llegado la comisión integrada por los subsecretarios Antonio Rico Lomelí y Joel Espinosa Moreno, con los comisarios ejidales, los campesinos que esperaban empezaron a lanzar proyectiles desde las escaleras de la presidencia; palos, piedras y botellas de refrescos dieron contra las puertas de vidrio de las oficinas antes señaladas.



Los comisarios ejidales que estaban en el despacho, en espera de que se terminara el documento, intentaron calmar a la gente, pero fue en vano, pues los campesinos pedían que ya les dieran una respuesta a su demanda para que puedan regresar a sus comunidades.



De hecho, Antonio Rico Lomelí y Joel Espinosa ya no sabían qué hacer, pues no podían abandonar el palacio municipal, ya que la gente los podía linchar.



Entonces, algunas autoridades ejidales propusieron que salieran al balcón de la presidencia municipal, junto con el presidente municipal, José Baladez, a informarle a la gente el acuerdo al que se había llegado, para que se calmaran.



Los funcionarios de Gobierno, temerosos por la violencia desatada, tuvieron que salir al balcón, pero acompañados por los comisarios ejidales.



Ya ante la gente, se escuchó el grito unísono: “Fuera, no queremos nada con ustedes, siempre nos han engañado”. A los funcionarios de Gobierno no los dejaban hablar, además de que la gente desde el balcón no los escuchaba, porque el griterío era más estruendoso. Posteriormente se consiguió un equipo de sonido y fue entonces cuando los comisionados dieron a conocer el acuerdo al que había llegado con las autoridades ejidales, que es:



1.- “El gobierno se compromete a gestionar de manera inmediata, a partir del 30 de diciembre del 2016, el pago ante la aseguradora de las 63 ejidos del municipio José María Morelos.

2.- El pago iniciará el viernes 30 de diciembre del 2016”.



Aquí lo que no quedó claro fue si ese pago que inicia el 30 de diciembre va a ser para los productores de los 35 ejidos que sí entraron al programa de siniestro, o también para los demás que lo demandan.



Antonio Rico Lomelí dijo que la cantidad que se pagaría, de manera pareja, sería mil pesos, y entonces los campesinos respondieron al unísono que no, que mil pesos no van a aceptar.



La comisión entró de nuevo al despacho de la presidencia municipal, junto con los comisarios ejidales, para firmar el documento del acuerdo que ya estaba listo.



Pero a los pocos minutos empezaron de nuevo los destrozos afuera; ahora arrancaban los seguros de las ventanas, golpeaban los cristales de las mismas, algunas cedían, otras aguantaban el golpe a puño cerrado; después, un grupo de personas con apariencia de cholos entró en la parte posterior del palacio y empezó a bajar el aire a las llantas a todos los vehículos que se encontraban en ese lugar.



Mientras eso sucedía, dentro del despacho de la presidencia municipal, Antonio Rico Lomelí leía ya los documentos a los comisarios ejidales, pero en el escrito, curiosamente, no se contemplaba la cantidad a pagar por cada campesino, y entonces los comisarios no aceptaron el acuerdo, pues ellos proponían que se pagara como el año pasado, a tres mil 100 pesos por cada productor.



Rico Lomelí y Joel Espinosa dijeron que no, que no podían aventurarse a aceptar pagar esa cantidad, dado que el gobierno no tiene dinero.

Una autoridad ejidal comentó que el gobierno sí tiene dinero, pues acaba de hacer un préstamo de cinco mil millones de pesos.



Los funcionarios municipales dijeron que no, que no puede hacer un compromiso de ese tipo. “Si la idea es que nos linchen aquí -dijeron-, ni modo, que nos linchen, sólo que aquí vamos a hacer responsable al presidente municipal de lo que nos pase”, recriminaron después los funcionarios panistas.



Los subsecretarios del Estado pidieron media hora para comunicarse con sus jefes inmediatos, Pedro Pérez Díaz, titular de la Sedaru, y Francisco López Mena, secretario de Gobierno, a fin de saber si es posible que a la gente del campo se le pueda pagar la cantidad que proponen las autoridades ejidales.



Entre las 7 y media y las ocho de la noche se registró una “calma chicha”; fue entonces cuando varias personas que estaban en la planta alta, y que no tenían nada que hacer allí, empezaron a bajar, temerosos de que los agarraran y los golpearan, pero no pasó, pues los campesinos estaban replegados y tranquilos.



Los campesinos de los 28 ejidos que no fueron contemplados dentro del pago de siniestros llegaron aquí a las 4 de la tarde, y hasta las 8 de la noche seguían esperando una respuesta favorable a su petición: Que les paguen también lo del siniestro.



Afirman que para eso salieron de sus comunidades, “que no nos tomen el pelo por el gobierno del ‘cambio’, ya que de eso estamos cansados”, apuntaron.



Hay que señalar que el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, Pedro Pérez Díaz, engañó cobardemente a los campesinos, pues desde el jueves y viernes de la semana pasada había comprometido con los comisarios ejidales de los 28 núcleos agrarios que no fueron favorecidos por la aseguradora, darles una respuesta, pero durante esos días no le respondió a ninguna autoridad ejidal ni al presidente municipal José Baladez Chi. Este lunes, de nueva cuenta intentaron localizarlo por teléfono celular y tampoco respondió.