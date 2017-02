Chetumaleños exigen cierre de gasera Tomza

Chetumal, 8 Feb

Alex Dorado. (Diario Q Roo).

La estación de gas LP de la empresa Tomza, instalada en la ciudad de Chetumal, representa un verdadero peligro para los habitantes, pues aseguraron que es una “bomba de tiempo” que en cualquier momento podría causar una explosión extinguiendo todo a su alrededor.

Habitantes explicaron que el olor a gas se vuelve cada vez más intenso en la noche, además que consideran que las instalaciones no deberían estar dentro de la ciudad, por lo que piden a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno intervenir para evitar una desgracia.

Francisca Balam explicó: “Yo no entiendo cómo es que las autoridades no han detectado ese intenso olor a gas durante todo el día; esperemos que no pase algo, pero la verdad todos sabemos que eso en cualquier momento puede explotar. En Veracruz explotó una hace como dos años y hubieron varios muertos”.

Heriberto Santana señaló: “Esa estación de gas es una bomba de tiempo dentro de la ciudad y cuando explote matará todo lo que esté a su alrededor; hay personas que sin duda alguna sobrevivirán pero con lesiones graves. Lo más sano sería que se instale a fuera de la ciudad y que las autoridades se encarguen de investigar”.

Finalmente los inconformes pieideron una vez más la intervención de las autoridades competentes para que lleven a cabo una verificación de las instalaciones y ubicar el desperfecto, pues después del mediodía cuando se llenan los cilindros es cuando el olor a combustible se apodera del lugar.