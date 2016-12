Como la Moringa, cada día le surgen más propiedades a Fredy Marrufo

Cozumel, 26 diciembre

Francisco Hernández (Diario de QRoo)

Además de la mansión que adquirió en la playa el ex presidente municipal, Fredy Marrufo Martín, también compró recientemente un estacionamiento en pleno primer cuadro de la ciudad, en una zona muy concurrida por vehículos de turistas y habitantes, a fin de seguir amasando más fortuna, mientras tanto en la Isla se siguen registrando las secuelas que ocasionó la deuda millonaria que heredó a la actual administración.

Fredy Marrufo Martín heredó a la administración actual una deuda de más de mil millones de pesos, situación que ha puesto en serios apuros al Ayuntamiento, causando una severa crisis que se ha traducido en consecuencias que está afectando a los ciudadanos, entre estas una deficiente recolección de basura, ante una deuda millonaria que se tiene con la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. (PASA).



Tras heredar un Ayuntamiento en quiebra, trasciende que Fredy Marrufo Martín adquirió una mansión en el kilómetro 8.5, de la carretera Costera Sur, frente a la playa, en la cual inclusive durante su gobierno hizo una ampliación, por la que fue denunciado ante las autoridades ambientales, por algunas irregularidades; sin embargo, no se le aplicó una sanción, supuestamente por ser influyente.



Ahora no sólo se habla de esta mansión, sino también de un extenso estacionamiento localizado en la colonia Centro, en la calle 3 con Quinta avenida, el cual se lo compraron a los familiares de un ex alcalde de Cozumel y que ahora es un poderoso empresario.