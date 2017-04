Conciliación y Arbitraje alarga la espera de los maestros despedidos

Chetumal, 22 abril

José Ramos (Por Esto QRoo)

Se alarga el proceso de los 29 maestros que buscan ser reinstalados tras ser cesados el pasado 15 de marzo del 2016 por no presentar la evaluación de desempeño, pues la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dará un mes más para el desahogo de pruebas.



Será hasta el 20 de mayo cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje dé respuesta a los docentes cesados, quienes sostienen que el motivo de no haber presentado la evaluación es que se les notificó con 3 días de anticipación, cuando debió ser 90 días antes.



Cabe recordar que el pasado jueves más de 40 maestros se manifestaron de manera pacífica afuera de las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, previo a la audiencia para atender el caso de 29 maestros despedidos el pasado 15 de marzo del año 2016 por negarse a presentar las evaluaciones.



Los manifestantes exigían a la actual administración estatal que encabeza Carlos Joaquín González, que se reincorpore a los 29 maestros que fueron despedidos debido a la Reforma Educativa y a la arbitrariedad con la que fueron separados de las aulas.



La audiencia que inició cerca de las 11 de la mañana y se prolongó hasta cerca de las 8 de la noche, dio como resultado un mes más de aplazamiento, pues la Junta Local indica que durante este periodo se analizarán los argumentos que presentaron los docentes cesados.



Es de hacer mención que la reforma, que fue prácticamente vendida por el gobierno federal para darle calidad a la educación en todo el país, se ha empeñado en imponer un sistema de evaluación docente que muchos maestros han considerado injusto.



En su momento el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, José Manuel Gil Padilla, explicó que los 29 maestros que fueron separados de las aulas no tienen posibilidad de ser reincorporados dado que violaron la Ley del Servicio Profesional Docente.



Los profesores cesados argumentan que fueron notificados de dicha evaluación 3 días antes de la evaluación cuando dicho aviso debió haberse realizado con 90 días de anticipación, periodo en el cual estarían bajo previa capacitación al examen.



Ante esto, indicaron que de no salir favorable el resultado de la audiencia, recurrirán a otros argumentos legales para que puedan lograr reincorporarse a las aulas nuevamente.