Confía Carlos Joaquín en que Borge rendirá cuentas a la justicia

Chetumal, 23 de abril

Anwar Moguel (PolíticaQR.com)

El gobernador Carlos Joaquín González manifestó su confianza en que el ex mandatario estatal, Roberto Borge Angulo, rendirá cuentas ante la justicia por las irregularidades y excesos cometidos durante su administración.

“Yo quisiera ver rendición de cuentas en todos los estados del país, se cumplió una aprehensión en base una investigación realizada, el pueblo de Veracruz así lo estaba manifestando, pero no solo es este caso, en Quintana Roo se tiene que trabajar en esta rendición de cuentas”, declaró Carlos Joaquín.

El mandatario reiteró que existen avances significativos en las denuncias presentadas contra el ex gobernador y sus colaboradores. “Nosotros ya presentamos las pruebas y las auditorías en donde se evidencia la afectación a los recursos del estado, estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía del estado y la PGR para que este grupo de personas rinda cuentas”, dijo.

Por otra parte, confirmó que la anterior Legislatura antes de finalizar su periodo autorizó un determinado número de escoltas para ex gobernadores y ex funcionarios que ocuparon un cargo relacionado a la impartición y procuración de justicia, normativa que está vigente y que tendría que reformarse para retirar el personal policíaco asignado a estos ex servidores públicos.

“No solo se trata de escoltas, sino también vehículos de acuerdo a lo que tenían por el tiempo que estuvieron en el cargo, esto es de acuerdo a la ley, no significa que estemos de acuerdo, pero existe una determinación jurídica al respecto, habría que hacer modificaciones a esto para regresar a la realidad, a las necesidades de elementos que tenemos para que cuiden el estado”, concluyó.