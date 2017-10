Construyen escuela sobre cavernas en Playa del Carmen

Playa del Carmen, 14 octubre

(Por Esto QRoo)

Padres de familia de la escuela primaria de Nueva Creación en el fraccionamiento Villas del Sol se niegan a permitir que sus hijos continúen asistiendo al plantel hasta que el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Ifeqroo) del gobierno del estado, a cargo de Abraham Rodríguez Herrera, realice un estudio detallado de la mecánica de suelo en el terrero donde se edificó el plantel, para determinar su resistencia debido a que se construyó sobre una gran caverna y temen se desplome.



Un grupo de más de treinta padres de familia se manifestaron la mañana de este viernes en dicho colegio, luego que personal de la Secretaría de Educación y trabajadores de la empresa encargada de la obra indicaran que el plantel fue edificado sobre una caverna, lo que pudiera poner en riesgo la estabilidad del inmueble con el riesgo de colapsar, lo que representa un grave peligro para los aproximadamente 200 alumnos.



Dicha caverna se encontró luego de que se realizara una excavación para la introducción de un biodigestor para el tratamiento de aguas negras, que serian descargadas en un pozo de absorción de aguas pluviales, por lo que padres de familia solicitaron la intervención de la autoridad municipal para ser vínculo ante el Ifeqroo.



Por su parte padres de familia dieron a conocer su total desconfianza hacia las autoridades, pues destacaron que es el Ifeqroo la dependencia encargada de realizar la obra, la cual desde un inicio ha presentado varias anomalías como la mala ubicación que no permite suministrar agua a los baños, el retraso en la entrega de la obra y ahora ocultar a los padres de familia que la escuela está construida sobre una caverna.



Advirtieron que no van a aceptar que personal de la dependencia o de la empresa constructora llegue a dar explicaciones sobre la obra terminada, pues ya les han mencionado que la caverna está por debajo de una laja de roca de más de seis metros de ancho, situación que no calma en lo más mínimo su temor, pues el edificio mide más de seis metros, por lo que exigen un nuevo estudio de mecánica de suelo para determinar si el subsuelo tiene la capacidad resistente del peso del edificio, con el fin de brindar seguridad para que el alumnado pueda tomar su formación académica sin riesgo alguno.