Convocan a marcha contra diputados “del cambio”

Chetumal, 2 octubre

Gabriel E. Manzanilla (Por Esto QRoo)

Profesionistas quintanarroenses y ciudadanos en general se manifestarán en marcha pacífica el próximo 8 de octubre, como una forma de rechazo a lo que consideran los atropellos, insensibilidad y falsedad de la XV Legislatura del Congreso del Estado, misma que hace algunos días dio preferencia a Aida Leticia León Canto, originaria de Yucatán y con menos de dos meses de residencia en Quintana Roo, para que ocupara la titularidad del Órgano de Control Interno (OIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Profesionistas y ciudadanos acusan a la Legislatura de falta de transparencia y presunta manipulación en dicho proceso de elección, en el cual participó un gran número de quintanarroenses con sobrada preparación para ocupar el cargo, pero se le dio sospechosa preferencia a Aida León Canto, que hasta el pasado 9 de agosto se desempeñaba como directora jurídica de la Auditoría Superior de Yucatán.



En tal sentido, se ha convocado a una marcha pacífica el próximo domingo 8 de octubre, iniciando a las 09:00 horas en el Museo de la Cultura Maya con rumbo hasta el Palacio Legislativo de Quintana Roo.



En la convocatoria se indica que “En virtud de los atropellos, frialdad, manifiesta insensibilidad y nulo amor por nuestra gente quintanarroense, profesionistas, ejidatarios, empresarios y población civil en general de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo; sociedad civil y profesionistas convocan a manifestar el amor y respeto a nuestro estado de Quintana Roo en su aniversario número 43, en una marcha de protesta ante los actos de los diputados de la XV Legislatura. Paso a paso exijamos enérgicamente el respeto a nuestro estado y a nuestra gente”.



Es de recordar que la semana pasada, representantes e integrantes de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo dieron una conferencia de prensa para expresar su descontento hacia las diputadas y diputados locales, y aseguraron que iniciarán una lucha social y jurídica en contra del nombramiento de Aida León Canto como titular del Órgano de Control Interno (OIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE), por considerar que hubo irregularidades y presuntas ilegalidades en su designación, al grado de pensarse de un proceso amañado y con los “dados cargados” a favor de la profesionista.



Los profesionistas quintanarroenses se dijeron decepcionados del actuar de la XV Legislatura, al señalar que fueron parte de un gran engaño y simulación, de esos que se acostumbraban en gobiernos anteriores, donde los puestos ya estaban palomeados en favor de líneas políticas o intereses muy particulares.



De hecho, durante su entrevista para ocupar la titularidad del Órgano de Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa, realizada el pasado 28 de septiembre, el presidente de la Asociación de Profesionistas, Joaquín Oliva Alamilla, lanzó un llamado de atención a los diputados del Congreso local, quienes han mostrado desprecio hacia los quintanarroenses y han favorecido en los cargos más importantes a gente que ni siquiera conoce el estado, como fue el caso de la licenciada Aida León Canto, que la mayor parte de su vida ha trabajado en Yucatán, siendo originaria de ahí, y de buenas a primeras consigue un cargo de alto nivel en Quintana Roo, pasando por encima de decenas de profesionistas con igual o mejor preparación.



Oliva Alamilla reclamó que más de 20 diputados decidieran por unanimidad nombrar a una yucateca con menos de dos meses de residencia en Quintana Roo, cuando en el estado de Yucatán dijo no conocer de un caso similar, pues ahí sí se cuida que todos los cargos públicos de alto nivel sean para su gente, y jamás se ha dado el caso de un foráneo que participe en una convocatoria y gane el puesto de un yucateco.



“Me gustaría un estado en que no los nativos tengamos realmente la preferencia, pero que sí tengamos las consideraciones y el arraigo, y no que vengan a concursar de Campeche, Tabasco, Puebla y Yucatán en cargos públicos tan importantes, y que se lleven todo el triunfo habido y por haber”, concluyó Oliva Alamilla como parte de su entrevista del pasado 28 de septiembre.