Cristina Torres protege a la empresa Aguakán

Chetumal, 23 noviembre

Gabriel E. Manzanilla (Por Esto QRoo)

Diputados de la XV Legislatura consideraron que detrás de la permanencia de Aguakán en el municipio de Solidaridad existen intereses ocultos de la alcaldesa María Cristina Torres Gómez, pues no encuentran otra explicación al incumplimiento de sus compromisos de campaña.



El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, José Carlos Toledo Medina, dijo que Aguakán es una empresa que debe desaparecer de Solidaridad, porque no sólo presta un mal servicio, sino que también ha lesionado en grande la economía de los solidarenses.



El diputado, que representa al distrito IX en el norte de la entidad, criticó la falta de voluntad política y el desprecio hacia su pueblo que ha mostrado María Cristina Torres Gómez, presidenta municipal de Solidaridad por la coalición PAN-PRD.



“Revocar la concesión de Aguakán fue usado como bandera de campaña por la actual presidenta municipal de Solidaridad, y nos sorprende que ahora esté faltando a su compromiso; queremos saber qué clase de intereses tiene detrás de ello, porque no encontramos otra explicación. No se vale que para llegar a un cargo de elección popular le tengan que mentir a la ciudadanía, y en el Partido Verde no permitiremos que se juegue con la confianza y esperanza de nuestra gente, por eso le insistimos a la alcaldesa Cristina Torres para que se ponga a trabajar por el bienestar de Solidaridad, para que ponga fin a los abusos que comete Aguakán en contra de nuestras familias”, comentó José Carlos Toledo.



Por su parte, la diputada Laura Beristain Navarrete hizo hincapié en que revocar o rescindir la concesión de Aguakán en Solidaridad fue una promesa de campaña de la actual presidenta municipal Cristina Torres, por lo que consideró que existen fuertes intereses de trasfondo para todavía no haberlo hecho.



“Yo me sumé a la campaña el año pasado, apoyamos a Cristina Torres y ella prometió revocar o rescindir la concesión de Aguakán en Solidaridad, por eso hago un llamado a la presidenta y a todo su Cabildo para que actúen, para que dejen de ser omisos y piensen en la gente, porque esta concesión está lastimando al municipio con un mal servicio, con cobros excesivos y trastornando el uso y el abuso de poder; no entendemos porqué el ayuntamiento lo sigue permitiendo, pensamos que es porque existen intereses de trasfondo, seguramente los hay”, concluyó la diputada Laura Beristain.