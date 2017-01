¡Cuidado con los fraudes telefónicos!

Chetumal, 10 de enero

Juan Juárez Mauss

Inicia el año 2017 y con esto las extorsiones y engaños de la delincuencia a través de mensajes de texto vía celular, esta vez de la Lada 844 que corresponde a la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila, se trata de captar a los usuarios incautos ofreciendo un presunto premio de 150 mil pesos y dos teléfonos iPhone 7.

El fraude se realiza mediante un mensaje de texto en donde se asegura a los usuarios de cualquier compañía telefónica celular que fue “ganador” de ese atractivo premio a través de la promoción #100 mil en ventas.

Para reclamar el premio solo se tiene que llamar al número telefónico 8443269007 o al 8186932306, en donde una persona le dice que es ganador de 150 mil pesos y no 100 mil como asegura el mensaje de texto y los equipos de telefonía celular ya que el Centro de Atención de la empresa TELCE, así lo determinó.

Para dar credibilidad, lo hacen esperar unos segundos en la línea para luego decirle que tiene que marcar *#06#, colgar, y de nuevo volver a marcar cualquiera de los dos números anteriores.

Cuando se realiza la operación a *#06# sale una leyenda IMEI (MEID) and S/N RV8GAOSZFCM y te pregunta dar OK. No se debe de hacer, ya que según asesores de compañías los maleantes tratan de dar un plus a su llamada y pudieran robar datos confidenciales de los aparatos telefónicos.

Luego de hacer este paso, una persona que se dice llamar Bernardo Rojas Campos, que dice ser funcionario de TELCEL, te pide depositar en una cuenta de las tiendas OXXO o en alguna sucursal del banco BANAMEX el uno por ciento del premio ganado, es decir, mil 500 pesos para que tu cuenta se active y puedas cobrar los 150 mil pesos, ya que la cantidad depositada se te reembolsará.

El atrevimiento de los estafadores es tal que hasta te piden deposites a la brevedad posible para hacer efectivos los premios, e incluso esperan en la línea para que llegue a algún comercio de los antes referidos, ya que estando ahí se te dará el número de cuenta bancaria de BANAMEX para depositar los mil 500 pesos.

Se pudo averiguar con personal de la empresa TELCEL que todo es un fraude ya que la compañía telefónica no tiene al momento alguna oferta o promoción semejante, todo se debe a un bien planeado fraude telefónico.

También se consultó con ejecutivos de la empresa AT&T, Los cuales confirmaron que han recibido llamadas de sus usuarios detallando este tipo de llamadas promocionales, a las que calificaron como fraudes telefónicos.