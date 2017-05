Desaira Perla Tun a familias en rancherías

Cozumel, 1 mayo

(Por Esto Q Roo).

De nueva cuenta la presidente municipal de Cozumel, Perla Cecilia Tun Pech, le hizo el desplante a la presidente del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Quintana Roo, Gabriela Rejón de Joaquín, quien en su intención de buscar celebrar a los niños de las rancherías, estuvo entregando obsequios en esa zona, notándose el poco interés de la munícipe por hacerse presente en esa zona que recorrió en meses pasados en busca del apoyo para llegar a la alcaldía.

En el evento que dio inicio a partir de las 13:00 horas, en las inmediaciones del parque “Mape”, situado en el kilómetro 4.5 del ejido “Ranchitos”, organizado por el Consejo Estatal de Organizaciones A. C., de nueva cuenta la alcaldesa Perla Tun Pech desairó a las familias humildes de las rancherías San Fernando, La Estrella, Las Fincas y otras situadas sobre el margen de la carretera “Transversal”.

Donde fue notorio, la ausencia y la no participación del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, el cual encabeza Gladys Tun Pech al no haberse integrado al festejo de los niños, y todo por la falta de madurez político de ambas hermanas, que no sólo están peleados con el gobierno del estado, sino hasta la desfachatez de extirpar ese carisma que demostró Perla, ante las familias de ese sector, durante su campaña proselitista al mendigar el voto, que la llevó a la presidencia municipal.

Haciéndole el feo de igual manera, a la propia presidente estatal del Desarrollo Integral de la Familia, Gabriela Rejón de Joaquín, quien ante el promedio de los mil 500 familias con sus pequeños hijos, que acudieron al agasajo que fue dedicado a los niños, este “Día del Niño”, entregó cientos de juguetes, en conjunto con los organizadores del Consejo Estatal de Organizaciones A. C.

Donde los pequeños, aprovecharon este domingo los entretenimientos, con los diversos juegos que fueron llevados por dicha organización encabezada por Javier Vázquez que ha efectuado estos eventos por más de cinco años, derivado a los apoyos que ha recibido por empresas privadas, asociaciones civiles y propia autoridad estatal.

La fiesta continuó para niños, niñas y jovencitos, que fueron festejados con juegos infantiles, diversos regalos a través de las participaciones de los concursos, comida, refrescos y entre otras cosas que hicieron llegar las personas altruistas, quienes dieron el ejemplo a este gobierno municipal, que dirige la desequilibrada Perla Tun Pech.