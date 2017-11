Desconocen en el Congreso motivos del rechazo de patrullas en Cozumel

Chetumal, 9 de noviembre

Anwar Moguel (politicaQR.com)

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso local, Jesús Zetina Tejero, dijo desconocer los motivos por los que la presidenta municipal de Cozumel, Perla Tun Pech, rechazó la entrega de cinco patrullas que hiciera el Gobierno del Estado a la corporación municipal, puesto que no le generaría ningún gasto en su uso y en caso de algún percance las unidades cuentan con un seguro.

“Vamos para un mes que las patrullas se encuentran ya en uso en los distintos municipios del estado y ninguno de ellos ha objetado nada en relación a la condiciones jurídicas en las que se entregan las patrullas, los Ayuntamientos no corren con ningún gasto, el mantenimiento y el seguro está cubierto por el estado, no hay razón por la que Cozumel sea el único municipio que no las acepte”, indicó el legislador.

Y es que a prácticamente un mes de que el gobernador Carlos Joaquín González entregará equipamiento y patrullas para uso de las corporaciones policiacas municipales, la polémica alcaldesa cozumeleña no solo no asistió a la entrega, sino que ahora se niega a aceptar esas unidades móviles sin dar a conocer los motivos del rechazo a los mismos.

El diputado cozumeleño señaló que se encuentra haciendo las gestiones necesarias para que el gobierno del estado no entregue estas unidades a otros municipios. “Todos los municipios están pidiendo, Cozumel fue afortunado al asignarle cinco, en otros municipios solo fueron tres, esos municipios están pidiendo que si no las quieren en Cozumel que se les entregue a ellos”, dijo.

Jesús Zetina reiteró que estas patrullas se requieren para fortalecer la seguridad en la isla, donde la administración municipal tan solo ha podido comprar una patrulla en lo que va de este gobierno.

“En Cozumel los habitantes se quejan que tardan en llegar las patrullas ante un llamado de auxilio, pero el detalle es que se encuentran descompuestas o de plano no hay, eso debe de reflexionar el Ayuntamiento para aceptarlas de manera pronta”, finalizó.