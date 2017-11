Detienen a taxista violador en Chetumal

Chetumal, 1 noviembre

Redacción

Agentes de la Policía Estatal detuvieron a un presunto violador en las inmediaciones de la colonia Dina, los hecho se suscitaron el día de ayer, cuando se reportó al número de emergencias 911 un vehículo del servicio público, que de manera sospechosa se introducía a una brecha que conecta con la bahía, por lo que los elementos uniformados se desplazaron a esta colonia.



Al encontrar la brecha se introdujeron a pie; sin embargo, al llegar vieron que un vehículo rotulado como taxi estaba saliendo de esta misma, en el cual se encontraban un adulto y una jovencita menor de edad, motivo por el cual lo acompañaron hasta que logró salir de este camino; al momento de salir los agentes del orden le pidieron que detuviera su vehículo y que saliera de él.



Una vez que descendió de su unidad le pidieron los documentos de su vehículo, a lo que éste respondió que no contaba con los papeles y que no tenía ningún inconveniente con que se revisara su automóvil, por lo que se procedió a inspeccionarlo; el hombre dijo llamarse Moisés Córdova Rivera, de aproximadamente 30 años de edad, y dijo ser el padre de la menor con la que se encontraba, y que entro a “cagar” por eso se metieron al fondo de esa brecha. Por su parte, una de las policías que se encontraba al lado de la menor se acercó a ella y le pregunto qué hacían en esa brecha y cuál era el parentesco, a lo que ella no respondía y se llevaba las manos a la boca, mientras miraba con ojos de terror al que dijo ser su padre.



La policía nuevamente interrogó a la menor y obtuvo exactamente la misma respuesta, por lo que alejó a la jovencita del sujeto unos diez metros y fue en ese momento cuando la joven confesó que la persona que estaba con ella era en realidad su padrastro, y que la metió a esta brecha para violarla, por lo que en ese instante los patrulleros procedieron a detener al sujeto.



La jovencita al ver esto confesó que este sujeto la viola desde que tiene 11 años y que no se atrevía a decir nada, ya que le había dicho que si se atrevía a decirlo mataría a su mamá y a su pequeño hermano.



El sujeto en cuestión fue turnado a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las diligencias correspondientes, mientras que la menor fue llevada y entregada con su mamá para que se le ponga al tanto de la terrible situación y se hagan las denuncias correspondientes en contra de este sujeto.