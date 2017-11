Directivos intimidan a empleado de CAPA

Chetumal, 24 noviembre

Luis Enrique Tuz (Por Esto QRoo)

El trabajador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Marvin Verdayes Marsh, denuncia que después de hacer público un documento que le entregó al coordinador administrativo de la paraestatal, Carlo Alejandro Serna Salgado, ahora es objeto de intimidación y persecución por parte de los directivos de la CAPA.



Agradeció a sus compañeros de la CAPA en el estado o a las personas en general “que creen que soy tan brillante, inteligente, capaz, sagaz, maquiavélico, recopilador de información, redactor de documentos; desafortunadamente no lo soy”.



“Lo que sí queda de manifiesto es que algunos directivos y trabajadores de la CAPA subestiman tanto a sus propios compañeros, que no los creen capaces de agruparse en un comité para redactar una solicitud de información y una relación de inquietudes legítimas, genuinas, justas, equitativas, apegadas a derecho”, dijo.



“Al grado tal, que ya enviaron a un trabajador de nombre Hilario Ara Uco, que trabaja en la Coordinación de Construcción, con el argumento mentiroso de que están recabando firmas para reforzar la solicitud con relación al punto uno, que aquí se reproduce:

“¿Cuál es el fundamento jurídico, por el cual no se ha otorgado a los trabajadores de confianza de esta empresa, el pago al incremento salarial del 5% de acuerdo a lo manifestado públicamente por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, desde el mes de junio, con carácter retroactivo al mes de enero, ambos del año en curso?”.



Sin embargo, ya es del conocimiento de los trabajadores, que dicho personaje fue enviado por un grupo de directivos y/o compañeros, que se sintieron aludidos, (lo han tomado personal) por el contenido del punto número ocho de la citada solicitud, que aquí se reproduce:



“Existe un grupo de trabajadores de CAPA que practican futbol y por alguna extraña razón, obtienen más beneficios que el resto del personal, ¿qué se requiere para ser parte de ese selecto grupo de beneficiarios?



“Lo anterior tiene como propósito tratar de demostrar que no hay ningún comité ni persona alguna detrás de la redacción de la solicitud aludida, excepto mi persona, que dicen que soy muy “chingón”, solamente por tener el valor civil, moral y la consciencia tranquila para firmar como miembro del comité.



“Es penoso que tenga que ventilar este asunto, pero las acciones mencionadas apuntan hacia mi persona, como el genio o el autor intelectual del multicitado escrito, es por ello que aquí, ante la opinión pública, tengo que manifestar que aunque yo soy corresponsable de la redacción del documento, no puedo regatearle mérito a mis compañeros de los diferentes Organismos Operadores en el Estado, Dirección General, Área Técnica y DRAEF.



“Cuesta trabajo comprender cómo una petición como la que aquí se puede leer, puede generar tanta incomodidad a tantas personas. Así lo han manifestado algunos compañeros, que hoy fueron llamados a presentarse en la oficina del C. Rodrigo Eljure Fayad, director de Recursos Materiales en CAPA, para advertirles que bajo ninguna circunstancia se atrevieran a adherirse o solidarizarse con el ‘Comité por la Dignificación del Trabajador de Confianza’, porque podrían estar poniendo su trabajo en riesgo, es decir una amenaza evidente.

“Llego a la conclusión que quienes están hablando de que me cambiarán de adscripción o me van a despedir, son de piel muy sensible, y están acostumbrados a no ser cuestionados ni a que hagan pública su falta de cumplimiento de los derechos más elementales del trabajador.



“Quiero dejar constancia una vez más, para quien se sienta agraviado o aludido, que este documento no tiene un carácter personal contra persona alguna, es decir, ninguno de los participantes tiene algo en contra del Lic. Carlo Alejandro Serna Salgado, coordinador administrativo de la CAPA, ni contra el C. Hugo Federico Garza Sáenz, subdirector de la CAPA. Solamente busca que se cumpla con una obligación que manda la ley, no hay ninguna petición extraordinaria que se haya sacado de la chistera, ni andamos solicitando ‘las perlas de la virgen’.



“Al contrario, nunca se podrán comparar los salarios y los beneficios de un director de área y/o gerente, coordinador, subdirector o director general, con los de un jefe de departamento hacia abajo, bueno, la verdad sea dicha, que a los que peor les va es a los jefes de departamento; estamos como en el limbo. Hace siete años que no recibimos aumento de sueldo, y nuestras prestaciones siempre son menores que las de los jefes de oficina hacia abajo, parecemos los ‘hijos bastardos’.



“Para finalizar, es preciso decir que en la medida que los directivos de las diferentes dependencias, entidades, escuchen, permitan disentir, a sus colaboradores sin sentirse agredidos, balconeados, ofendidos, por actividades o acciones relacionadas con el desempeño o los derechos de los trabajadores, los beneficios serán siempre, tanto para el ente mismo, así como para los usuarios de sus servicios o la población en general”.



Finalmente, dijo que “de la misma manera, espero que impere la cordura, y no las vísceras. Que a quien corresponda responder el escrito aquí adjunto, pueda responder en un plazo breve, tal como lo establece el artículo 17 de la Carta Magna en el Estado de Quintana Roo, y que a partir del presente podamos entablar una relación laboral más sana entre trabajadores y patrón, sin menoscabo de los derechos o libertades que se establecen en las normas del estado y de la República”.