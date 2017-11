Empresarios de Bacalar llaman a mantener el actual huso horario

Bacalar, 13 noviembre

(Por Esto Q Roo)

Revertir el huso horario de Quintana Roo es una propuesta hecha a destiempo y que está fuera de lugar, pues los quintanarroenses y sus turistas ya llevan tres años con el horario actual, por lo que más importante que ello es sumar esfuerzos para impulsar turísticamente al sur del estado.



Así lo señalaron Filiberto Buitrón Hernández, presidente del Comisariado Ejidal de Bacalar, y Nicanor Piña Ugalde, presidente del Comité Pueblo Mágico de Bacalar, quienes pidieron a los diputados y diputadas de la XV Legislatura para que, en el ámbito de sus competencias, sumen esfuerzos para lograr la pronta apertura de Ichkabal y frenar el Área Natural Protegida (ANP) que se pretende en el sur del estado.



Para Filiberto Buitrón Hernández, la propuesta de revertir el huso horario de Quintana Roo llegó demasiado tarde, pues desde el 2015 entró en vigor la nueva zona horaria para la entidad, con lo cual los quintanarroenses ya se acostumbraron a tener una hora fija para todo el año.



Además, el representante ejidal de Bacalar señaló que tener una u otra hora no significará un ahorro de energía, como lo han querido hacer ver los 11 diputados que respaldan la propuesta, pues de nada sirve el llamado horario de verano porque los quintanarroenses no ven ahorro significativo en sus recibos de luz, ya que este servicio siempre está al alza y con cobros excesivos.



“El cambio de hora es un tema innecesario, porque de nada sirve proponerlo si nos quieren meter en una ‘camisa de fuerza’ con lo del Área Natural Protegida, y ese es un tema más importante que se debe atender urgentemente, al igual que la pronta apertura de Ichkabal. Lo que verdaderamente necesitamos es mayor impulso al turismo, con que nuestros representantes populares hagan eso la hora saldrá sobrando”, comentó Buitrón Hernández.



Por su parte, Nicanor Piña Ugalde, presidente del Comité Pueblo Mágico de Bacalar, dijo que los turistas no eligen venir a Quintana Roo por la hora que se tenga, sino por los atractivos y servicios que se ofrecen, motivo por el cual pidió a la XV Legislatura que dirija sus esfuerzos en apoyar el crecimiento de los destinos del sur.



“Pienso que ya estamos acostumbrados al horario actual, ya llevamos tres años así y los turistas siguen visitándonos; de hecho hasta nos resulta mejor porque tenemos una hora más de sol, a diferencia del horario anterior cuando llegaba verano y a las 6 de la tarde, ya había oscurecido”, explicó Nicanor Piña.



Mencionó que en los últimos tres años Bacalar, se ha consolidado como un importante destino en el sur de la entidad, así como también es un valioso Pueblo Mágico de México, lo cual se ha reflejado con un incremento del turismo y servicios hoteleros, aunque consideró que más allá de tener relación con el horario del estado, se lo han ganado por los atractivos naturales, precios y servicios que se ofrecen.



“Pensamos que discutir por el horario es una pérdida de tiempo, es algo que está fuera de lugar, porque en lugar de eso lo que se necesita es mejorar los servicios y dar más impulso al turismo. No es posible que Bacalar todavía no tiene una sucursal bancaria, y los cajeros automáticos constantemente están fuera de servicio. También seguimos esperando que se abra el sitio arqueológico de Ichkabal, que son temas más importantes que nuestros diputados deberían estar atendiendo en el ámbito de sus competencias”, concluyó Nicanor Piña.